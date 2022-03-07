أمريكا "مستعدة" للتحرك بمفردها لحظر واردات النفط الروسية

نقلت وكالة ”رويترز“، عن مصدرين مطلعين، قولهما إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستعدة للتحرك قدما في فرض حظر على واردات النفط من روسيا إلى الولايات المتحدة دون مشاركة حلفائها في أوروبا.

ومن المتوقع أن يعقد بايدن مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اليوم الإثنين، بينما تواصل إدارته السعي إلى دعم لحظر على تلك الواردات.

وذكر مسؤول أمريكي بارز لـ“رويترز“ أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لكن ”من المرجح إذا حدث أن يقتصر على الولايات المتحدة“.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية وبينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر الواردات الروسية.

وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية.

لكن الولايات المتحدة تعتمد بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا لكن فرض حظر سيساعد في دفع الأسعار لمزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأمريكيين الذين يعانون بالفعل من أسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود.

كان مصدران في ”أوبك+“ قد قالا في وقت سابق يوم الإثنين، إن سياسات التحالف لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط، وهونا من شأن أي احتمال بزيادة إمدادات المجموعة التي تضم روسيا والسعودية.

وفي اجتماعها الأحدث في الثاني من آذار/مارس، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون من الدول المنتجة للخام الالتزام بخطة الزيادة المتواضعة المقررة سلفا في أبريل نيسان وتجاهلت الأزمة الأوكرانية خلال المحادثات.

وقال أحد المصدرين إن ”المشكلة هي أن ظروف السوق الحالية لا علاقة لها بسياسة أوبك. لا علاقة لها بنقص المعروض (الإنتاج)“.

وأضاف: ”كلنا نعلم أسباب السعر الحالي، لا علاقة لأوبك أو أوبك+ بالأسباب التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية“.

وتسببت العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في عرقلة التجارة في النفط الروسي خلال الأسبوع الماضي، حيث أحجم كثير من المشترين عن شراء الخام من ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم رغم إعفاء صادرات الطاقة من العقوبات الغربية.

وروسيا أكبر مصدر في العالم للخام والمنتجات البترولية معا، إذ تصدر نحو سبعة ملايين برميل يوميا أو ما يعادل سبعة بالمئة من الإمدادات العالمية.