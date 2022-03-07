صحيفة إسبانية: الجزائر تحذر مدريد من تحويل غازها إلى المغرب

كشف تقرير نشرته صحيفة ”إلموندو“ الإسبانية، أن الجزائر حذرت مدريد من توجيه ”قطرة غاز واحدة“ من الغاز الجزائري إلى المغرب، مشيرة إلى أن إسبانيا تفاعلت مع الطلب بشكل فوري، حيث أوقفت مدريد كل الخطط التي تم رسمها بعد طلب الرباط رسميا منها مدها بالغاز الطبيعي الجزائري للخروج من أزمة الطاقة لديها.

وأوضحت الصحيفة أن التحذير جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، مع نائبة رئيس الحكومة الإسبانية تيرسا ريبيرا، مشيرة إلى أن المكالمة الهاتفية جرت يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، ولم يتم الكشف عن فحواها.

وبحسب الصحيفة، فقد تلقت إسبانيا الرسالة وتفاعلت معها بشكل فوري، حيث أوقفت مدريد كل الخطط التي تم رسمها بعد طلب الرباط رسميا منها مدها بالغاز الطبيعي الجزائري للخروج من أزمة الطاقة الخانقة التي سببها إغلاق أنبوب المغرب العربي العابر للأراضي المغربية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن الجزائر ”شريك موثوق لبلاده في مجال الطاقة“.

وبحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد أعرب سانشيز في حديثه مع الرئيس تبون عن ”شكره للجزائر، كشريك موثوق في مجال الطاقة“، وأضاف سانشيز أنه ”يتطلع إلى العمل على تطوير تعزيز التعاون القائم بين البلدين“.

وكانت صحيفة “إِلْ إسبانيول” الإسبانية قد ذكرت في تقرير لها، في وقت سابق، أن ”العلاقات التجارية لتوريد الغاز بين الجزائر وإسبانيا واضحة، ولا يمكن لإسبانيا بيعه للمغرب، حيث يشتمل العقد المبرم بين البلدين لبيع الغاز على بند لا يسمح بإعادة بيعه إلى دول ثالثة“.

وفي بداية فبراير/ شباط الماضي، توصلت الرباط ومدريد إلى اتفاق بشأن استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية، من قبل المغرب لتزويد الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي، وبموجب هذه الاتفاقية يمكن للمغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، ومن ثم نقله إلى مصنع لإعادة تحويله في إسبانيا واستخدام الخط المغاربي لنقله إلى الأراضي المغربية.

وتسبب توتر العلاقات بين المغرب والجزائر وقطع علاقاتهما الدبلوماسية، في أغسطس/ آب الماضي، بعدم تجديد العمل بعقد استغلال أنبوب الغاز الذي يمر من الجزائر عبر المغرب وصولا إلى إسبانيا.