الإمارات والنمسا تتفقان على التعاون الشامل في تكنولوجيا صناعة الهيدروجين

وقعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين تهدف إلى قيام شراكة صناعية بمعايير عالمية في قطاع الطاقة، وذات أثر اقتصادي كبير محليا وعالميا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ تأتي المذكرة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في تموز/ يوليو من العام الماضي، خلال زيارة رسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى النمسا.

وتؤكد الشراكة على التزام الطرفين بتوسعة العلاقات الثنائية وإطلاق حقبة جديدة من التعاون لتعزيز النمو في البلدين، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “ تهدف مذكرة التفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين بين الإمارات والنمسا إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالميا في قطاع الطاقة، كما تنسجم المذكرة مع التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 من خلال تسخير حلول الطاقة النظيفة واستخدامها“.

وأضاف: ”هذه المذكرة تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتكثيف الجهود من أجل أن تصبح الإمارات في مصاف الدول الصناعية المتقدمة في العالم، والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، بما يجعل الإمارات نموذجا عالميا للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تستند إلى المزايا الاستثمارية، وتوفر الموارد، والبنى التحتية، ووجود مبادرات وإستراتيجيات تحدد الخطوات القادمة وتستشرف المستقبل، وتواكب التطورات العالمية“.

من جانبها، قالت إليزابيث كوستينجر: ”إن الهدف المشترك بين النمسا والإمارات هو تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة مع تقليل انبعاثات الكربون، حيث توفر دولة الإمارات العربية المتحدة ظروفا مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما نتمتع في النمسا بخبرة طويلة في نقل الغاز وتخزينه بالإضافة إلى توفر البنية التحتية المطلوبة، ولقد قررنا الجمع بين المزايا النسبية الخاصة بطرفينا من أجل مصلحة كل الأطراف“.

أضافت: ”يضمن توقيع مذكرة التفاهم الشامل اليوم، أن تظل جمهورية النمسا والإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي تستثمر في ابتكارات الطاقة وحلولها“.

وتهدف مذكرة التعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين بين الإمارات والنمسا إلى بناء شراكة طويلة الأمد وتعود بالنفع على الطرفين للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة، كما ستؤسس لإطار دائم للتعاون وتبادل الخبرات في منظومة الهيدروجين بأكملها، بما في ذلك الإنتاج، والتخزين، والتحويل، والنقل، والتبادل، وإعادة التحويل، واستخدام الهيدروجين النظيف، والتصنيع والخدمات في سلسلة القيمة، وأنشطة الأبحاث والتطوير المشتركة.

وستعمل الدولتان كذلك على وضع خريطة طريق مشتركة لتسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسة مثل المرافق والتنقل والصناعة من خلال الشركات العاملة في هذه القطاعات.