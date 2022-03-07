الأمم المتحدة: تعطيل إنتاج النفط يحرم الليبيين من مصدر دخلهم

قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، إن تعطيل إنتاج النفط يحرم الليبيين من مصدر دخلهم الأساسي، داعية إلى رفع هذا التعليق، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس الأحد، عن ”توقف العمليات في حقلي الشرارة والفيل النفطيين بعد إغلاق أحد صمامات خطوط الأنابيب“.

وقالت المؤسسة إن ”إغلاق حقلي الشرارة والفيل تسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميا، وخسارة تتجاوز 160 مليون دينار (34.69 مليون دولار) بصفة يومية“.

وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، في بيان على موقع ”فيسبوك“، إن ”إغلاق صمامات خطوط الأنابيب دفع الشركة إلى إعلان القوة القاهرة في حقول النفط“.

وأضاف: ”منذ عقد من الزمن تتعرض البنية التحتية لقطاع النفط لأعمال غير قانونية (…) على مرأى ومسمع الجميع“.

وتساءل ”لمصلحة من تأتي هذه الإغلاقات؟ أتت بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل ؟“.

وتحاول ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي، عام 2011.

ويقع حقل الشرارة في أوباري على بعد حوالي 900 كلم جنوب طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج كحد أقصى 315 ألف برميل يوميا، من أصل أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم، مقابل 1.5 إلى 1.6 مليون قبل 2011.

وتدير حقل الشرارة شركة ”أكاكوس“ التابعة لمؤسسة النفط الليبية وشركات ”ريبسول“ الإسبانية و“توتال“ الفرنسية و“أو إم في“ النمساوية و“ستات أويل“ النرويجية، وفق وكالة ”فرانس برس“.

ويقع حقل الفيل في منطقة حوض مرزق الغنية بالنفط، على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل البالغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا بالشراكة مع شركة ”إيني“ الإيطالية.

وانهارت العملية السياسية في ليبيا في كانون الأول/ ديسمبر نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار المضي قدما ودعمت حكومتين متنافستين.

وقالت المبعوثة الأممية، وليامز، يوم الجمعة، إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس ”لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية“.

وأدى فتحي باشاغا، يوم الخميس الماضي، اليمين أمام البرلمان الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرا ليتولى منصب رئيس الحكومة، لكن رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس بغرب البلاد، رفض التنازل عن السلطة، ما ينذر بنزاع جديد أو تقسيم للأراضي.