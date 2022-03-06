تضرر خط أنابيب غاز شرق أوكرانيا جراء القتال الروسي

قال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن المهندسين الأوكرانيين سارعوا اليوم الأحد، لإصلاح خط أنابيب غاز ألحقت به القوات الروسية أضرارا، مما أوقف الإمدادات لأجزاء من جنوب شرق أوكرانيا، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف، أن المهندسين أغلقوا الخط لمنع تسرب الغاز، موضحا أن تدفق الغاز ينخفض ​​الآن وسيتوقف تماما في وقت لاحق من اليوم.

وقال كيريلينكو، إن ”الغاز سينقطع عن كل موقع في المسافة بين فوهليدار في منطقة دونيتسك وميناء بيرديانسك أثناء إصلاح الأضرار“.

وتبلغ المسافة بين المدينتين 117 كيلومترا.

وأضاف: ”نعمل بجد على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن“.

وأمس السبت، اعتبرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، لا تبدو كافية لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ولفتت المجلة في تقرير لها إلى أن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، رفض رسميا يوم الجمعة الماضي طلب كييف بشأن إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، بدعوى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد يشمل الصراع العسكري المباشر مع روسيا.

وكانت شركة ”غازبروم“ الروسية قد شحنت الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنفس الحجم اليومي الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا حتى يوم الجمعة الماضي، وفق قول الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، الذي نقلته وكالة ”رويترز“ عن وكالة الإعلام الروسية.

وفي وقت سابق الخميس الماضي، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول: ”لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم“.