محللون: أسعار النفط ستواصل ارتفاعها لتأخر المحادثات الإيرانية

قال محللون إن أسعار النفط سترتفع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من اضطراب الإمدادات الروسية.

وقد أثارت روسيا مطلبا جديدا بضمانات أمريكية مكتوبة بألا تضر العقوبات المفروضة على موسكو جراء غزوها أوكرانيا بالتعاون الروسي مع إيران.

وقالت مصادر إن الصين أثارت مطالب جديدة.

وفي الأسبوع الماضي ارتفع سعر مزيج برنت 21% ليبلغ 118.11 دولار للبرميل في نهاية التعاملات وزاد الخام الأمريكي 26% إلى 115.68 دولار للبرميل، وهي مستويات سعرية لم تحدث منذ 2018 و2008 على الترتيب في الوقت الذي تواجه فيه روسيا صعوبات في بيع نفطها وسط عقوبات جديدة.

وقال أمريتا سين الشريك المؤسس لمعهد أبحاث إنرجي أسبكتس: ”إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر خاصة إذا ظل النفط الروسي بعيدا عن الأسواق لفترة طويلة“.

وأضاف أن مزيج برنت قد يرتفع إلى 125 دولارا للبرميل غدا الإثنين ليقترب بسرعة من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله عند 147 دولارا عام 2008.

وقال محللون من جيه.بي. مورجان الأسبوع الماضي إن النفط قد يرتفع إلى 185 دولارا للبرميل هذا العام.

وتصدر روسيا حوالي سبعة ملايين برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة تعادل 7% من الإمدادات العالمية، كما واجهت بعض الصادرات النفطية من قازاخستان التي تستخدم موانئ روسية صعوبات.

وقال المحللون إن إيران ستحتاج عدة أشهر قبل استعادة التدفقات النفطية حتى إذا تم التوصل إلى الاتفاق النووي.

وقالت مجموعة يوراسيا للأبحاث إن المطالب الروسية الجديدة قد تعرقل المحادثات النووية رغم أنها أبقت على احتمالات التوصل لاتفاق عند 70%.

في سياق متصل، قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأحد، إن الزيادة الكبيرة لأسعار النفط تؤثر سلبا على مصر.

وأضاف الملا لتلفزيون سكاي نيوز عربية، أن ”العالم كله متضرر من الأسعار الحالية للنفط، ونأمل ألا تستمر هذه الأسعار لفترة طويلة، ونأمل أن تعوض صادرات الغاز جزءا من تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية“.

وبحسب تقرير لشركة ”برايم“ للأوراق المالية، يتوقع أن يدفع ارتفاع أسعار البترول العالمية حاليًا، لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر، إلى زيادة الأسعار، حيث أفاد التقرير بأن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب، ستدفع لجنة تسعير الوقود إلى زيادة الأسعار.