ما مخاطر فرض حظر رسمي على النفط والغاز الروسيين بالنسبة لأمريكا وأوروبا؟

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن ”مسألة فرض عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تعد مستبعدة على الإطلاق، ولكنها في نفس الوقت تهدد شريانا حيويا للاقتصاد الأوروبي وكذلك الروسي“.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس: ”مع تصاعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن فكرة استهداف صادرات النفط والغاز الروسية لم تعد مستبعدة، حتى وإن كانت ستؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاديات الأوروبية“.

وأوضح التقرير: ”رغم أن كندا لا تُعد من العملاء الكبار للطاقة الروسية، إلا أنها منعت واردات النفط من موسكو، وأصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت ضغط متصاعد من تحالف كبير للديمقراطيين والجمهوريين لفرض حظر على النفط الروسي“.

ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله: ”لا يوجد شيء مستبعد“.

فيما أشارت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، إلى المخاطر التي يمكن أن تصاحب تلك الخطوة، بالقول: ”لا نريد أن نُسقط أسواق النفط العالمية أو السوق العالمي، أو أن يكون هناك تأثير على المواطنين الأمريكيين، من خلال أسعار أعلى للوقود والطاقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الشركات الغربية أصبحت تتعامل بحذر شديد مع صادرات الطاقة الروسية، وكأنها تفرض عقوبات ذاتية عليها، رغم أنها لم تدخل تحت طائلة العقوبات حتى الآن بشكل رسمي، حيث بدأت في التعامل وكأن النفط الروسي يقع في قائمة العقوبات بالفعل، ووصف أحد المصرفيين البارزين الوضع بأن النفط الروسي أصبح مسموما بصورة فعلية.

وبحسب استشارية الطاقة Energy Aspects، فإن 70% من النفط الخام الروسي يجاهد من أجل العثور على عملاء، حيث وصل سعر خام أورال الروسي إلى 18 دولارا، يوم الأربعاء، في تراجع كبير.

وتابعت: ”تعتبر عائدات النفط والغاز حيوية بالنسبة لروسيا، التي تعد أكبر مصدر للطاقة في العالم، حيث تصدر موسكو 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، يذهب نصفها تقريبا إلى أوروبا، و2.7 مليون برميل أخرى من المنتجات البترولية، وبلغ إجمالي عائدات تصدير الطاقة أكثر من 235 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لمعهد التمويل الدولي؛ ما أدى إلى أن يمثل ذلك تقريبا نصف عائدات الصادرات الروسية“.

وأردفت: ”وبالتالي، فإن العقوبات على النفط الروسي ستؤدي إلى تهديد هذا المصدر المهم للدخل بالنسبة لحكومة الرئيس فلاديمير بوتين، حتى وإن كانت قادرة على بيع شحنات إلى الصين ودول أخرى لا تزال لم تتخذ موقفا واضحا من غزو أوكرانيا“.

ولفت التقرير إلى أن ”بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ وقّعا اتفاقيات في مجالات النفط والغاز بقيمة 118 مليار دولار عندما التقيا على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، الشهر الماضي، قبل أسابيع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا“.

ونقلت عن محللين قولهم: ”في وقت يبدو أن ثلثي مشتري النفط الخام يقاطعون روسيا، فإن الحظر الرسمي لا يزال يمكن أن يؤدي إلى تأثير فوري محدود، ولكنه يثير قلق السوق من ارتفاع أسعار الوقود، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات الآن، بالنسبة للمستهلكين حول العالم“.

ورأت الصحيفة أن فرض حظر على النفط والغاز الروسي سيكون له تأثير محدود للغاية على الولايات المتحدة، فيما يتعلق بأسعار الوقود، حيث تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي إلى أقل من 13 ألفا و500 برميل يوميا، منذ مطلع العام الجاري، إلا أن المشكلة الأكبر بالنسبة لواشنطن أنها لا تريد أن تترك حلفاءها الأوروبيين في عزلة، حيث تعتمد القارة الأوروبية بشكل كبير على الصادرات الروسية في مجال الطاقة.