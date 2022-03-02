تداعيات أزمة أوكرانيا.. ألمانيا تقرر سحب جزء من احتياطي النفط الوطني

قالت قناة ”إن.تي.في“ التلفزيونية نقلا عن الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها قررت سحب جزء من احتياطي النفط الوطني بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن أجل تخفيف الضغط على أسواق النفط.

ولم تقدم القناة التلفزيونية المزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستخصص مبلغا استثنائيا بقيمة 1,5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت بهدف ضمان إمداداتها من الطاقة في إطار الحرب في أوكرانيا.

وقال ناطق باسم الوزارة، إن ”الحكومة فوضت شركة خاصة بإنجاز هذه الصفقة“. مضيفا: ”يعود الآن إلى هذه الشركة أن تقرر من أين سيتم شراء هذا الغاز، لكن هذا سيتم على المدى القصير جدا“.

وتستورد ألمانيا حاليا من روسيا أكثر من نصف الغاز الذي تستخدمه (55%)، وهو وضع اعتماد تؤكد أنها تريد خفضه في أسرع وقت ممكن.

وتؤدي العقوبات الدولية المختلفة التي فرضت على روسيا ردا على اجتياحها أوكرانيا إلى عزلة البلاد بشكل متزايد عن التجارة الدولية.

لكن الغربيين استثنوا في هذه المرحلة إمدادات الغاز الروسي من هذه الإجراءات العقابية؛ بهدف عدم الإضرار باقتصاداتهم.

بفضل هذه الاستثناءات، ليس لدى روسيا ”أي عذر لوقف تأمين الغاز والكربون والنفط“ كما أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنت، الثلاثاء، محذرا في الوقت نفسه من أنه يجب ”الاستعداد لهذا السيناريو“ بحصول نقص في الإمداد.

وقد هبط الاحتياطي الألماني من الغاز هذا الشتاء إلى مستوى مقلق، حسب الحكومة، اضطرت البلاد إلى تسريع خططها لتنويع مصادر إمداداتها بالطاقة وانتقالها إلى الطاقات المتجددة.

وتعتزم البلاد خصوصا بناء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر البحر، وهي بنى تحتية لا تملكها حاليا، وستستغرق سنوات لكي تنجز.

إلى ذلك، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالى عقد، بينما سجل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي أعلى سعر له، بسبب الحرب في أوكرانيا التي لا تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

ودفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو؛ ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.