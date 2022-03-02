أوبك تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي رغم ارتفاع الأسعار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قررت أوبك إحداث زيادة قليلة في إنتاجها من النفط رغم ارتفاع الأسعار الحاصل في الأيام الأخيرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، بحسب بيان صادر عن المجموعة.

وأوضح البيان أن ”السعودية وروسيا وكبار منتجي النفط الآخرين اتفقوا اليوم الأربعاء على الإبقاء على نهج الزيادة التدريجية للإنتاج رغم ارتفاع الأسعار على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وقرر اجتماع الدول الـ 23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس ”إعادة تأكيد خطة تعديل الإنتاج (…) برفع الكمية الإجمالية للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا لشهر نيسان/أبريل“ حسب البيان.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها الأربعاء لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالي عقد فيما سجل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي أعلى سعر له، بسبب الحرب في أوكرانيا التي لا تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

وحوالي الساعة 8,30 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6,66% ليبلغ 110,30 دولار بعدما كان وصل إلى 111,50 دولار، وهو مستوى قياسي منذ 2013.

من جهته ارتفع برميل نفط برنت بنسبة 6,16% ليصل الى 111,44 دولار للبرميل بعدما كان بلغ 113,02 دولار، في أعلى مستوى له منذ 2014.

كذلك، ارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي ”تي تي إف“ الأربعاء إلى 194,715 يورو للميغاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجا ومصدرا رئيسيا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463,83 بنس لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في كانون الأول/ديسمبر الماضي عند 470,83بنس.

دفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال أندي مكورميك المحلل لدى ”تي رو.برايس“، ”تبقى مشكلات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية مصدر القلق الأول للكثير من المستثمرين حول العالم“.

من جهته قال ستيفن برينوك من ”بي في ام إنرجي“ ”لا تزال الأحداث المتعلقة بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا تطغى على أجواء السوق، وتحديدا القلق حول العرض يبقى في صلب القلق“.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويهدف القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة المكونة من 31 دولة عضو، إلى ”توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات“ بسبب النزاع الأوكراني، حسبما جاء في بيان.