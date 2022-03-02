ألمانيا تخصص 1,5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية الأربعاء، أن ألمانيا ستخصص مبلغا استثنائيا بقيمة 1,5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت بهدف ضمان إمداداتها من الطاقة في إطار الحرب في أوكرانيا.

وقال ناطق باسم الوزارة إن ”الحكومة فوضت شركة خاصة بإنجاز هذه الصفقة“، مضيفا ”يعود الآن الى هذه الشركة أن تقرر من أين سيتم شراء هذا الغاز لكن هذا سيتم على المدى القصير جدا“.

وتستورد ألمانيا حاليا من روسيا أكثر من نصف الغاز الذي تستخدمه (55%)، وهو وضع اعتماد تؤكد أنها تريد خفضه في أسرع وقت ممكن.

وتؤدي العقوبات الدولية المختلفة التي فرضت على روسيا ردا على اجتياحها أوكرانيا إلى عزلة البلاد بشكل متزايد عن التجارة الدولية.

لكن الغربيين استثنوا في هذه المرحلة إمدادات الغاز الروسي من هذه الإجراءات العقابية بهدف عدم الإضرار باقتصاداتهم.

بفضل هذه الاستثناءات، ليس لدى روسيا ”أي عذر لوقف تأمين الغاز والكربون والنفط“ كما أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنت الثلاثاء محذرا في الوقت نفسه من أنه يجب ”الاستعداد لهذا السيناريو“ بحصول نقص في الإمداد.

وقد هبط الاحتياطي الألماني من الغاز هذا الشتاء إلى مستوى مقلق، حسب الحكومة، اضطرت البلاد إلى تسريع خططها لتنويع مصادر امداداتها بالطاقة وانتقالها الى الطاقات المتجددة.

وتعتزم البلاد خصوصا بناء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر البحر، وهي بنى تحتية لا تملكها حاليا وستستغرق سنوات لكي تنجز.

إلى ذلك، واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأربعاء، لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالى عقد، بينما سجل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي أعلى سعر له، بسبب الحرب في أوكرانيا التي لا تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

وحتى ”الساعة 8,30 ت غ“، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6,66% ليبلغ 110,30 دولار بعدما كان وصل إلى 111,50 دولار، وهو مستوى قياسي منذ 2013.

من جهته، ارتفع برميل نفط برنت بنسبة 6,16% ليصل إلى 111,44 دولار للبرميل بعدما كان بلغ 113,02 دولار، في أعلى مستوى له منذ 2014.

كذلك، ارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي ”تي تي إف“ الأربعاء إلى 194,715 يورو للميغاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجا ومصدرا رئيسيا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463,83 بنس لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في كانون الأول/ديسمبر الماضي عند 470,83 بنس.

ودفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الى فرض عقوبات شديدة على موسكو ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.