ارتفاع إنتاج روسيا النفطي في فبراير.. والعقوبات تصيب التجارة بالشلل

أوضحت حسابات وكالة ”رويترز“ بناء على تقرير لوكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في فبراير/ شباط إلى 11.06 مليون برميل يوميا، في حين تعثرت حركة التجارة في الخام بفعل العقوبات المفروضة بسبب التطورات في أوكرانيا.

وزاد الإنتاج من 11 مليون برميل في اليوم في يناير/ كانون الثاني، في حين قالت ”إنترفاكس“ إن ”إنتاج النفط ومكثفات الغاز الإجمالي بالأطنان، بلغ 42.23 مليون طن الشهر الماضي بالمقارنة مع 46.35 مليون في يناير/ كانون الثاني“ الذي كان عدد أيامه يزيد 3 أيام.

وتواجه روسيا صعوبات في بيع نفطها في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكانت آثار العقوبات محسوسة في سوق النفط، فقد قدمت عروض لبيع خام ”أورال“ الروسي الرئيسي بخصم يزيد على 18 دولارا للبرميل عن سعر مزيج برنت في المعاملات الفورية، وهو فارق قياسي لم يحدث منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وحتى بهذا السعر عجز التجار عن إيجاد عملاء مستعدين للشراء.

وقالت ”إنترفاكس“ أيضا إن ”صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 12.7 % في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط عما كانت عليه قبل عام إلى 36.99 مليون طن“، أي 4.6 مليون برميل يوميا في المتوسط.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن‭‭ ‬‬ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا، وفق ”رويترز“.

وردا على سؤال من إذاعة ”دويتشلاندفونك“ عما ستفعله الحكومة إذا أوقفت روسيا تصدير الغاز قال، هابيك: ”نحن مستعدون لذلك. أستطيع أن‭‭ ‬‬أؤكد أن لدينا ما يكفي تماما بالنسبة للشتاء الحالي والصيف“.

وأضاف: ”فيما يتعلق بالشتاء المقبل فسوف نتخذ المزيد من الإجراءات“، مشيرا إلى تشريع جديد مزمع بخصوص تخزين الغاز بكامل السعة المتاحة من أجل فصل الشتاء.

وقال: ”سنتخذ أيضا الاحتياطات لأسوأ وضع ممكن، وهو ما لم يحدث بعد، لأن الروس لم يتوقفوا عن إمدادنا بالغاز“.

وأضاف أنه في حالة حدوث الأسوأ، فإنه يمكن لبرلين الإبقاء على ”محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على نحو احتياطي وربما حتى الاستمرار في تشغيلها“، لكنها ملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في الأجل المتوسط.