النفط يقفز أكثر من 7% إلى أعلى مستوياته منذ 2014

قفزت أسعار النفط أكثر من 7%، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، بينما فشلت موافقة على إطلاق نفط من احتياطيات الخام في تهدئة المخاوف حيال تعطلات للإمدادات من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وأبرزت بدلًا من ذلك القلق حيال نقص في الطاقة.

ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، واليابان، على سحب 60 مليون برميل من الخام من احتياطياتها لمحاولة كبح زيادات في الأسعار رفعت الخامين القياسيين فوق 100 دولار للبرميل.

لكن أنباء ذلك السحب، الذي يعادل أقل من يوم واحد من استهلاك النفط حول العالم، أبرز فقط خوف السوق من أن المعروض سيكون غير كافٍ للتعويض عن تعطلات الطاقة المتنامية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 7.0 دولارات، أو 7.1 %، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق، منذ أغسطس/ آب 2014 .

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.69 دولار، أو 8.0 %، لتبلغ عند التسوية 103.41 دولار للبرميل. وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لعقود الخام الأمريكي، منذ يوليو /تموز، 2014، وأكبر مكاسبها ليوم واحد من حيث النسبة المئوية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 .

وأثناء الجلسة، سجل برنت أعلى مستوى، منذ يوليو/ تموز 2014، ووصل النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى، منذ يونيو/ حزيران 2014. وإضافة إلى الخام، سجلت العقود الآجلة الأمريكية لزيت التدفئة والبنزين أعلى مستوياتها منذ 2014 .

وتترقب السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، غدًا الأربعاء.