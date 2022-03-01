أمريكا تطلق 30 مليون برميل من النفط الاحتياطي

تعهدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بإطلاق 30 مليون برميل من النفط في إطار تعهد عالمي للإفراج عن 60 مليون برميل في مسعى لتعزيز أسواق الطاقة، وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقالت إنها ”قد تتخذ مزيدا من الخطوات إذا اقتضت الحاجة“، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان: ”نحن مستعدون لاستخدم كل أداة متاحة لنا لتقييد تعطل إمدادات الطاقة العالمية نتيجة لأفعال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين“.

وأضاف البيان ”سنواصل أيضا مساعينا لتسريع تنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا وتأمين العالم من استخدام موسكو للنفط والغاز كسلاح“.

بدروها، قالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان منفصل، إن الولايات المتحدة و30دولة اتفقوا على إطلاق 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتهم الإستراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم: ”نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الظروف.“

من جهته، اعلن وزير الصناعة الياباني، كويتشي هاجيودا، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن ”الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية مستعدون لسحب كميات إضافية من احتياطياتهم النفطية عند الحاجة“.

ووافق الاجتماع الوزاري للوكالة التي مقرها باريس على إطلاق 60 مليون برميل من احتياطيات النفط لتهدئة الأسعار في أعقاب صعود حاد أثاره الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الوزير الياباني إن ”حصة كل دولة في السحب المتفق عليه من المتوقع أن يجري تحديدها في الأيام المقبلة“.

من جهة أخرى، قال مصدران في منظمة ”أوبك+“ إن من المرجح أن تلتزم المجموعة، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، بسياستها الحالية المتمثلة في الزيادات التدريجية في إنتاج النفط أثناء اجتماع، غدا الأربعاء.

وأضاف المصدران أن ”العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم يؤثر حتى الآن على سير اتفاق الإمدادات بين أوبك وحلفائها“.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، 11 دولارا إلى 106.78 دولار للبرميل، وفق ”رويترز“.