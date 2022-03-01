اليابان: أعضاء "الطاقة الدولية" مستعدون للإفراج عن مزيد من النفط عند الحاجة

قال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية مستعدون لسحب كميات إضافية من احتياطياتهم النفطية عند الحاجة.

ووافق الاجتماع الوزاري للوكالة التي مقرها باريس على إطلاق 60 مليون برميل من احتياطيات النفط لتهدئة الأسعار في أعقاب صعود حاد أثاره الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا للوكالة الذرية، فإن ”الوزراء أشاروا بقلق إلى التداعيات على أمن الطاقة لتصرفات روسيا الشنيعة وعبًروا عن الدعم للعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي ردا على ذلك“.

وناقش الاجتماع كذلك ”اعتماد أوروبا الكبير على الغاز الطبيعي الروسي والحاجة لخفض هذا بالبحث عن موردين آخرين، بما في ذلك عبر الغاز الطبيعي المسال“.

بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة إلى جانب 30 دولة اتفقوا على إطلاق 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتهم الإستراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن الرئيس جو بايدن أجاز إطلاق 30 مليون برميل من النفط بشكل مبدئي من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة.

وأضافت الوزيرة الأمريكية قائلة في بيان لها: ”نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الظروف“.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا إضافيا الثلاثاء بنسب ناهزت 6 بالمئة، مدفوعة باحتدام أعمال العنف خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وتلويح الدول الغربية بعقوبات إضافية على موسكو.

وقرابة الساعة 12,45 ت غ، ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أيار/مايو بنسبة 5,13 بالمئة ليبلغ 103,00 دولارات، بينما سجّل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان/أبريل زيادة قدرها 4,81 بالمئة، ليصل الى 100,32 دولار.

وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وتمثل أكثر من 40% من واردات الغاز الطبيعي السنوية للاتحاد الأوروبي.