وكالة: الإمارات وروسيا تعبران عن الالتزام بالتنسيق في إطار اتفاق "أوبك+"

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتفاق ”أوبك+“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الروسية ”تاس“.

ونقلت ”تاس“ عن المتحدث باسم الكرملين قوله، إن الرئيس بوتين وولي عهد أبوظبي عبرا عن الالتزام بالتنسيق في إطار اتفاق ”أوبك+“.

كما نقل موقع ”سبوتنيك“ عن المتحدث باسم الكرملين القول، إن بوتين وولي عهد أبو ظبي أكدا عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت أمس الإثنين، إن عقوبات تستهدف قطاع الطاقة في روسيا ما زالت مطروحة على الطاولة، بينما يواصل الغرب تكثيف الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه أوكرانيا.

وأضافت أن البيت الأبيض لا يستبعد فرض قيود على المشتريات الأمريكية من النفط والغاز من روسيا.

وتأتي العقوبات الأمريكية ضمن حزمة عقوبات دولية يقودها الغرب ضد روسيا إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا، رغم ما لهذه العقوبات من تأثير على اقتصادات تلك الدول لا سيما الولايات المتحدة.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق أمس الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد خلال اتصال هاتفي الأحد الماضي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام بلاده باتفاق تحالف ”أوبك+“ حول كميات إنتاج النفط الذي تقوده المملكة إلى جانب روسيا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.

وقال تلفزيون الإخبارية السعودي، إن ولي العهد أكد لماكرون حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق النفط والتزامها باتفاق ”أوبك+“.

يشار إلى أن تحالف ”أوبك+“ والذي يضم 23 دولة، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، سيلتئم في 2 آذار/ مارس، وسط شواهد على زيادة في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المجموعة مثل البرازيل وكندا.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الاضطرابات في أوروبا والحرب الدائرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.