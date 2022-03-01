إنشاء محطتي إسالة.. سلاح ألمانيا لتوديع الغاز الروسي

شرعت برلين فى تحركات أولية بشأن تأمين الغاز الطبيعي للبلاد، إثر الأزمة المتصاعدة بين كييف وموسكو.

جاء ذلك بعد تصريحات لمسؤول فى الحكومة الألمانية، مفادها أن بلاده عازمه على إعادة تنظيم سياسة الطاقة وإنشاء محطتين جديتين للغاز المسال.

ووفقا لمعطيات رسمية، ارتفعت فيها كميات الغاز الموردة من روسيا إلى ألمانيا، فمنذ عام 2012 صعدت حصة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي من 40 إلى 55%، كما ارتفعت واردات النفط إلى 48% مقابل 38% عن نفس الفترة.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، فى كلمته أمس الأول الأحد، أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ)، إن ”إعادة تنظيم سياسة الغاز للبلاد ليس الهدف منها توفير الغاز فقط، ولكن هذا بات أمرًا حتميًا لتعزيز الأمن الألماني“.

تلويح مسبق

وقبل أسبوع، أعلنت ألمانيا تأجيل ترخيص خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم2“، لفترة لم تحددها، وذلك ردًا على قرار الإعتراف الروسي باستقلال منطقتين مواليتين لها فى شرق أوكرانيا.

ورغم اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي فقط، إلا أنها لا تمتلك محطات إسالة تعتمد عليها في سد الفجوة الاستهلاكية حال تعثر الامداد من خط غاز ”يامال-أوروبا“ الذي يربط بين موسكو و برلين.

وحدد المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمته، أماكن بناء محطتي الغاز المسال، وهي بمدينتي برونسبوتل وفيلهلمسهافن، ومن المتوقع أن تستقبل الشحنات عبر البحر، من الدول العربية والولايات المتحدة .

وبالنسبة لمزيد من التفاصيل عن المحطات، لم تفصح الحكومة الألمانية عنها حتى الأن، لكنها صرحت الأسبوع الماضي، بأنها ستدرس الدعم المالي والحوافز لجذب اهتمام المستثمرين والعملاء المحتملين.

صعوبة التنفيذ

ويرى خبراء متخصصون فى قطاع الغاز والطاقة، أن توجه ألمانيا لإنشاء محطات للغاز المسال حاليًا، أمر في غاية الصعوبة فى ظل الاضطرابات الحالية وحجم الاستثمارات الضخم الذي يتطلبه تنفيذ هذا المشروع.

وتعمل محطة الإسالة على تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى الحالة السائلة حتى يمكن توريده إلى المنازل والمصانع.

وقال رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، محمد سعدالدين، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن ”استغناء ألمانيا عن الغاز الروسي من الممكن تحقيقه، لكن الأمر يتطلب توفير الطاقة من مصادرها القديمة أولا ومن ثم يبدأ التحول تدريجيًا“.

ويساهم الغاز بـ25% من إجمالي الطاقة المستخدمة فى ألمانيا، و50% من الطاقة المستخدمة فى تدفئة المنازل.

وأضاف سعدالدين، أن ”أي نقص فى الإمدادات سينعكس سلبيًا على الاقتصاد الكلي للبلاد، وقد تدخل ألمانيا فى أزمة تضخم جراء ارتفاع سعر الغاز“.

نورد ستريم2

وتابع: ”سعت ألمانيا على مدار السنوات الماضية من أجل إنشاء مشروع (نورد ستريم2)، وذلك بغرض زيادة الغاز المسال المورد إليها من روسيا، فى إطار خطتها للتخلي بشكل كامل عن مصادر الطاقة المضرة وهي المحطات النووية ومناجم الفحم“.

ويعد مشروع ”نورد ستريم 2″، أحد أبرز مشاريع نقل الغاز الطبيعي العملاقة فى العالم، إذ إنه سيتخصص فى توريد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، ويصل طوله إلى 2460 كيلومترا، فى حين تتجاوز تكلفة تنفيذه نحو 11 مليار دولار.

وكان من المفترض استكمال الخط وتشغيله عام 2019، إلا أن تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، حول دفة المشروع نحو التوقف، إثر تهديداته المستمرة بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في إنشائه.

البديل

من جهته، قال تامر أبو بكر، الخبير فى قطاع البترول، ورئيس غرفة البترول والثروة المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن ”الأزمة الأوكرانية من المتوقع أن يكون لها تداعيات سلبية على قطاع البترول بجميع مشتقاته، في حال تصاعدت الأزمة لأكثر من هذا الحد“.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن الدول العربية هي البديل الوحيد أمام ألمانيا لاستيراد الغاز الطبيعي، إلا أنها لن تتمكن من توفير جميع احتياجاتها فى ظل عقود التوريد الطويلة الأجل بين الشركات والأخرى.

وعن توجه ألمانيا إلى إعادة ترتيب مصادر حصولها على الطاقة، قال أبو بكر: ”هذه الخطوات سترفع سعر الغاز داخل البلاد إلى معدلات غير مسبوقة“.

وشهدت أسعار الغاز في كانون الثاني/يناير زيادة بنحو 32% على أساس ثانوي، وفق مكتب الإحصاء الألماني.

بدوره، قال محرم هلال، الخبير بقطاع البترول ورئيس شركة ”سوبريم“ القابضة، إن ”سعي ألمانيا إلى إنشاء محطات لتخزين الغاز المسال دليل على عزمها إعادة هيكلة مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي خلال الفترة المقبلة“.

ورهن هلال فى تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، نجاح تلك المساعي بتعاون الدول العربية مع ألمانيا فى توريد جميع احتياجاتها فور تشغيل المحطتين المزمع إنشاؤها.

يشار إلى أن روسيا احتلت قائمة الدول الأعلى بمخزون الغاز الطبيعي لعام 2020، وذلك بحجم احتياطياتها المقدر بحوالي 48.9 تريليون متر مكعب.

ووفق النشرة الإحصائية لمنظمة ”أوبك“ لعام 2020، بلغت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي نحو 199.9 مليار متر مكعب.