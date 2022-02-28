لمكافحة التضخم.. تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 8%

قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الإثنين، إن تركيا خفضت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المستخدمة في المنازل والري الزراعي من 18 إلى 8 بالمئة، في خطوة تهدف لمكافحة تضخم جامح.

وأبلغ أردوغان مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أنه ”بحلول أشهر الصيف، سنكون قد وضعنا مشكلة التضخم، التي تضرب بلدنا في حياته اليومية، تحت السيطرة إلى حد كبير“.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي أبقى في 17 شباط/فبراير الجاري، سعر الفائدة دون تغيير عند 14 بالمئة للشهر الثاني على التوالي مثلما كان متوقعا، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى قرابة 50 بالمئة بعد خفض لأسعار الفائدة مرارا في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة.

وبدأ البنك المركزي في أيلول/سبتمبر، خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تعطي خطته الاقتصادية الجديدة أولوية للائتمان والإنتاج والصادرات والتوظيف.

وقال البنك المركزي آنذاك، إنه ”أجرى مراجعته الشاملة لإطار عمل السياسة النقدية بهدف تشجيع ”استخدام الليرة على نحو دائم“ في كافة أدوات السياسة النقدية“.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 48.69 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

وكشفت بيانات نشرت في ذلك التاريخ، أن صافي الاحتياطيات في البنك المركزي انخفضت إلى 15.82 مليار دولار حتى 11 شباط/فبراير، مقارنة مع 16.33 مليار دولار قبل أسبوع.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة في الأعوام الماضية، وكان ذلك في الآونة الأخيرة بسبب بيع البنك المركزي مليارات الدولارات في تدخلات بالسوق لمواجهة أزمة عملة في كانون الأول/ديسمبر.

وفي 11 شباط/فبراير، قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي إن التضخم سينخفض إلى حوالي 24 بالمئة بحلول نهاية العام وسيصل إلى 10 بالمئة بحلول أيار/مايو 2023، ما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بكثير مما يتوقعه خبراء الاقتصاد الذين يعتقدون أن التضخم سيكون أعلى بعشر نقاط مئوية.

وأضاف النبطي أن ”السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة كانون الأول/ديسمبر“.

ومع ذلك، قال إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر على اقتصاد السوق الناشئة.

وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي، متأثرا بإصرار أردوغان، على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44 بالمئة من قيمتها العام الماضي.