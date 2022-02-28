أوكرانيا تطلب ربطها بشبكة الكهرباء الأوروبية

ناشد وزير الطاقة الأوكراني، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إدماج أوكرانيا في شبكة نقل الكهرباء الأوروبية، قائلا إن الغزو الروسي لبلاده يعني أن أوكرانيا لم يعد بمقدورها شراء الطاقة من روسيا البيضاء أو روسيا.

وأضاف هيرمان جالوشينكو في بيان: ”لقد أثبتنا جدية نوايانا في التكامل مع النظام الأوروبي حتى في هذا الوقت الصعب الذي تدور فيه الحرب.“

وتابع: ”على الرغم من العدوان العسكري لروسيا، التي تشن هجمات صاروخية وهجمات على منشآت حيوية للبنية التحتية، فإن شبكة الطاقة الأوكرانية التي تعمل بشكل مستقل، برهنت على مصداقيتها وأمن إمدادات الكهرباء للمستهلكين“.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، اليوم الإثنين، إن وحدات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولها الشمالي وأسطول المحيط الهادي وُضعت في حالة تأهب قصوى بناء على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عن الوزارة، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ بوتين أن ”المناوبات في مواقع قيادة قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادي وقيادة الطيران بعيد المدى بدأت في تنفيذ مهام قتالية مع تعزيز عدد الجنود“.

وأمر بوتين، أمس الأحد، القيادة العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، التي تشمل أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى بعد ما وصفه بـ“التصريحات العدوانية“ لقادة دول حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو.

وأثارت الخطوة إدانة من الغرب ووصفتها الولايات المتحدة بأنها تصعيد.

جاء ذلك فيما تواجه القوات الروسية مقاومة أوكرانية شرسة بعد الغزو الذي وصفه بوتين بأنه عملية عسكرية خاصة لتجريد البلاد من السلاح.

وبرر بوتين الغزو بالقول، إن ”النازيين الجدد“ يحكمون أوكرانيا ويهددون أمن روسيا، وهي تهمة تقول كييف والحكومات الغربية إنها دعاية عارية عن الصحة.

ووصف الرئيس الروسي الغرب، اليوم الإثنين، بأنه ”إمبراطورية الأكاذيب“، وذلك بينما كان يبحث شؤون الاقتصاد مع كبار المسؤولين الروس، بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.

ونقل نص الاجتماع عن بوتين قوله: ”ناقشت هذا الموضوع مع (رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين)، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال العقوبات التي يحاول الآن ما يسمى المجتمع الغربي، أو كما سميته في خطابي إمبراطورية الأكاذيب، تنفيذها ضد بلدنا“.