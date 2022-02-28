ارتفاع تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي 5 أضعاف

تعرض مشترو النفط الروسي لصعوبات بالغة اليوم الإثنين، بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي خمسة أضعاف.

ونقلت ”رويترز“ عن تجار قولهم إن ”مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع بعد تاريخ 10 مارس/آذار“، في الوقت الذي ذكروا فيه أن ”تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع“.

ورغم فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤهما سلسلة عقوبات بهدف الإضرار بالاقتصاد والنظام المالي الروسيين، لدفع الرئيس فلاديمير بوتين ليعيد النظر في حرب بلاده على أوكرانيا، إلا أن اللافت أن هذه العقوبات لم تمسّ حتى الآن قطاعي النفط والغاز الروسيين رغم أهميتهما الكبرى لميزانية موسكو.

وواصلت حكومات دول العالم رفضها فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لحماية الاقتصاد العالمي من التعرض لصدمة أكبر مع تشديدها السيطرة المالية على روسيا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقاً لتقرير حديث نشرته مجلة ”التايم“ الأمريكية، فإن ”العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا“، وقد كان للمخاوف من إمكانية فرضها تأثير بالفعل، فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي يوم الخميس الماضي بنسبة 51% في أوروبا.

ولفت التقرير إلى أن النفط الخام، الذي تعد روسيا ثاني أكبر مصدر له في العالم، ضرب أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105 دولارات للبرميل.

ويشكل غزو أوكرانيا نقطة تحول لصادرات روسيا من النفط والغاز، بحسب تقرير ”التايم“، حيث كشف مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنهم يعملون على تبني استراتيجية لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك هدف لتقليل استخدام الوقود الأحفوري بنسبة 40 % بحلول عام 2030.

وقال التقرير إن خيارات أوروبا لتقليل احتياجها من الغاز الروسي محدودة للغاية على المدى القصير، فبينما قد تساعد شحنات الغاز الطبيعي المسال في الوقت الحالي، قد تكافح أوروبا للحفاظ على هذه الواردات عند المستويات المرتفعة الحالية بمجرد أن يعود الطقس البارد وعودة الطلب إلى آسيا، كما أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تريد أوروبا طرحها لتحل محل الغاز الطبيعي لن تكون جاهزة بين عشية وضحاها.