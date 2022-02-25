البيت الأبيض: العقوبات الأمريكية على روسيا لن تعرقل تدفقات الطاقة العالمية

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض داليب سينغ، يوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تعرقل تدفقات الطاقة العالمية.

وأضاف سينغ أن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع زيادة كلفة العقوبات الجديدة على روسيا بمرور الوقت.

وتابع: ”اليوم كان إظهارا لأننا نعني ما نقوله.. نفذنا ما قلنا أننا سنفعله فيما يتعلق بفرض التكاليف“.

وذكر أن الدبلوماسية لن تكون متاحة مرة أخرى إلا إذا غيرت روسيا خياراتها الاستراتيجية.

وفي السياق، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا يزال لديها مجال لتشديد العقوبات على روسيا إذا تصاعد العدوان على أوكرانيا بشكل أكبر.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت مجموعة من العقوبات يوم الخميس على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ”ما زالت محتملة“.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: ”هذه ليست مراوغة، إنها مطروحة على الطاولة“.

من جانبهم، وافق قادة الاتحاد الأوروبي، في مستهل قمتهم، الخميس في بروكسل، على فرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا، مستهدفين قطاعات المال والطاقة والنقل.

وأكد القادة، في بيان نشرته وكالة ”فرانس برس“، أن ”تداعيات هذه الإجراءات ستكون هائلة وخطيرة“.

وأورد البيان أنه ”بتنسيق وثيق مع شركاء وحلفاء الاتحاد الأوروبي، ستشمل هذه التدابير أيضا السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري في آن واحد) وإصدار التأشيرات“، من دون شرح مفصل للعقوبات.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الخميس، فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي، بعد أن شنت موسكو غزوا شاملا لأوكرانيا برا وجوا وبحرا.

وقال جونسون أمام البرلمان: ”بشكل عام، سنجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي أعلنا عنها بالفعل، وهذا يشمل جميع الشركات الصناعية الرئيسية التي تدعم آلة الحرب الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وأضاف: ”علاوة على ذلك، فإننا نحظر أيضا نشاط شركة إيروفلوت في المملكة المتحدة“.