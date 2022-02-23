مؤسسة النفط الليبية: الطقس السيئ يعطل صادرات النفط

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، إن سوء الأحوال الجوية يعطل صادرات البلاد من الخام.

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت: ”لا توجد لدينا خزانات كافية لاستيعاب إنتاج يومين في ميناء الزاوية النفطي، ونخشى أن ينخفض الإنتاج إذا استمر سوء الأحوال الجوية لأكثر من 3 أيام“.

وقال مكتب الإعلام الخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط إن توقعات أحوال الطقس والمناخ تشير إلى احتمالية تحسن الطقس خلال اليومين المقبلين، وعودة الموانئ النفطية إلى استئناف عملها الطبيعي .

وبحسب الموقع الخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط على الإنترنت، فإن المؤسسة قد طالبت دوائر اتخاذ القرار في البلاد بتوفير التمويلات اللازمة للمحافظة على البنية التحتية لقطاع النفط، وبناء خزانات، وصيانة مادمرته الحروب.

وأضافت: ”إلا أنها لم تتحصل على المخصصات المالية اللازمة، ما أدى إلى تذبذب الإنتاج، وفي أحيان عديده توقف عدد من الحقول والموانئ عن الضخ بسبب التسريبات وخلافه، الأمر الذي أثّر ويؤثر على عوائد البلاد من العملة الصعبة .

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، كانت قد أوقفت، في الثالث من الشهر الحالي، التصدير بشكل مؤقت في موانئ: البريقة، والزويتينة، ورأس لانوف، والزاوية، ومليتة، والسدرة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قامت بتحويل 16.883 مليار دولار من إيرادات النفط إلى الحكومة خلال الأشهر السبعة السابقة حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.