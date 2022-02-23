تقرير: اتفاق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر على إنشاء خط غاز عابر للصحراء

أفاد تقرير لمجلة ”جون أفريك“ الفرنسية“ أن الجزائر وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا مع كل من النيجر ونيجيريا، على إنشاء خط لأنابيب الغاز عابر للصحراء الأفريقية يربط بين الجزائر ونيجيريا عبر النيجر، لكنها أكدت أن المشروع يواجه صعوبات.

وقالت المجلة في تقرير نشر الأربعاء، إن ”الموافقة تمت أخيرا من الجانب الجزائري على خريطة طريق لمشروع خط أنابيب الغاز الذي يمتد على طول 4 آلاف كيلو متر، من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر لكنها كشفت أن هذا المشروع ينتظر كثيرا من الخطوات المقبلة لتنفيذه“.

وجاء الاتفاق حول أنبوب الغاز في أعقاب زيارة العمل التي أداها وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، إلى النيجر في 17 فبراير الجاري حيث التقى نظيريه من النيجر محمد ساني محمدو والنيجيري تيميبر سيلفا، بحضور السفير الجزائري في النيجر، والرئيس التنفيذي للمجمع الوطني الجزائري للمحروقات ”سوناطراك“ وانتهى اللقاء بتوقيع الوزراء الثلاثة على إعلان مشترك يتضمن ”خريطة طريق“ لتطوير خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وفي حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية، قال الوزير محمد عرقاب إن ”البرنامج المتفق عليه بين المسؤولين الثلاثة يرجح أن يبث حياة جديدة في العلاقات التي توحد الدول الثلاث في مجال التعاون الفني ويعزز القدرات الطاقية في كل منها“.

ونقل التقرير عن وزارة الطاقة الجزائرية، أن ”مشروع خط أنابيب الغاز سيستفيد من الفرص التي تتيحها الجزائر من حيث البنية التحتية، ولا سيما شبكة النقل ومجموعات الغاز الطبيعي والمنشآت البتروكيماوية، باعتبارها موقعا جغرافيا قريبا من أسواق الغاز“، لافتا إلى أنه ”من المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز حقول الإنتاج والاستخراج النيجيرية بشبكات خطوط الأنابيب الجزائرية والسوق الأوروبية“.

وبين التقرير أن ”سفير نيجيريا في الجزائر أكد في نوفمبر 2021، أن نيجيريا يمكنها أن تنتج 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من خلال هذه المنشأة“.

وكان المشروع مطروحا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنه بقي قيد الدراسة حتى شهر أغسطس/آب الماضي عندما حثت السلطات الجزائرية نيجيريا على المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية المتعلقة بالمشروع التي طرحت للنقاش في 2009 بالعاصمة أبوجا.

في السياق، تؤكد بعض وكالات الأبحاث والاستشارات أن صعوبات التمويل ستؤثر بالفعل على الجزء الأول من خط الأنابيب، فهذا المشروع الذي تبلغ قيمته 2.6 مليار دولار يكافح للعثور على تمويل كاف مما يؤثر على مسار تنفيذه.

وأنهت المجلة تقريرها بالقول إن ”مشاريع الطاقة المتنافسة تشهد الكثير من المستجدات والتقلبات في سياق التوترات المتصاعدة بين المغرب والجزائر خصوصا عندما قررت الأخيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم تمرير إنتاجها من الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب“.