النفط يتراجع مع تبدد المخاوف حيال الإمدادات بسبب عقوبات روسيا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها في سبع سنوات التي بلغتها في اليوم السابق مع اتضاح أن الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا لن تعطل إمدادات النفط على الأرجح.

وهبط خام برنت 59 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 96.25 دولار للبرميل بحلول ”الساعة الـ10:27 بتوقيت غرينتش“ بعدما سجل 99.50 دولار أمس الثلاثاء، الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا، بما يعادل 0.8 في المئة، إلى 91.15 دولار للبرميل، بعدما وصلت إلى 96 دولارا أمس الثلاثاء.

وقفزت الأسعار أمس بفعل المخاوف من تضرر إمدادات الطاقة جراء العقوبات الغربية على روسيا بسبب إرسالها قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وتركز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على البنوك والنخبة الروسية في حين علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبيرا من روسيا.

لكن واشنطن أوضحت أن العقوبات التي تمت الموافقة عليها وتلك التي قد تفرض لن تستهدف تدفقات النفط والغاز.

وضغط احتمال عودة مزيد من الخام الإيراني إلى السوق أيضا على أسعار النفط اليوم الأربعاء مع اقتراب طهران والقوى العالمية أكثر من إحياء الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم إن ”المحادثات النووية في فيينا بلغت مرحلة حساسة ومهمة“.

وفي تأثير الأزمة الأوكرانية، على أسواق المال أيضا، صعد اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأنها.

وارتفع اليورو على نحو طفيف أمس الثلاثاء، عندما اقترب من أقل مستوياته منذ الثالث من شباط/ فبراير.

وزاد اليورو 0.1 في المئة مقابل الدولار إلى 1.1340 دولار بعدما سجل أدنى مستوى منذ الـ14 من فبراير شباط أمس الثلاثاء وبلغ 1.1286 دولار.

وتراجع الروبل الروسي 0.9 في المئة إلى 79.38 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة 0.1 في المئة إلى 96.949.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8 في المئة بعد رفع البنك المركزي في نيوزيلندا سعر الفائدة وإعلانه أن رفعه أكثر قد يكون ضروريا.

وانخفض الفرنك السويسري 0.1 في المئة مقابل اليورو إلى 1.0435.

ونزل الين 0.5 في المئة إلى 130.47 مقابل اليورو بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثالث من شباط/ فبراير عند 129.34 أمس الثلاثاء.

وارتفعت الكرونة النرويجية الحساسة لأسعار النفط على نحو طفيف مقابل اليورو وسجلت أعلى مستوى منذ الـ15 من شباط/ فبراير عند 10.0475.

وصعدت الكرونة السويدية مقابل اليورو 0.1 في المئة.