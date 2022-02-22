قطر: لا تستطيع أي دولة بمفردها تعويض إمدادات الغاز الروسية

قال وزير الطاقة القطري، اليوم الثلاثاء، إنه لا قطر ولا أي دولة منفردة أخرى لديها القدرة على أن تسد الفراغ أو تحل محل إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بالغاز الطبيعي المسال في حالة تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ”رويترز“.

وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمرت موسكو قواتها بالانتشار في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال المنطقتين. وقد تؤثر العقوبات على تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال الوزير سعد الكعبي للصحفيين في مؤتمر عن الغاز في الدوحة: ”أعتقد أن روسيا مسؤولة عن توريد ما بين 30 و40% تقريبا من الإمدادات لأوروبا. لا تستطيع دولة بمفردها تعويض هذا الكم، لا توجد مقدرة للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال“.

وأضاف: ”أغلب الغاز الطبيعي المسال مرتبط بعقود طويلة الأجل ووجهات واضحة للغاية. لذلك فإن تعويض هذا الكم بهذه السرعة شبه مستحيل“.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم وطالبتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بتحويل إمدادات غاز لأوروبا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو.

وقال الكعبي إنه بالنسبة لقطر فإن العقود التي يمكن تحويلها لأوروبا تتراوح بين 10 و 15 % فقط.

وأضاف: ”لا يتعلق الأمر بما إذا كانت (الكميات) غير متعاقَد عليها، (بل) يتعلق بما إذا كانت قابلة للتحويل أم لا، كما أن أغلبها مربوطة بعقود طويلة الأجل. الكم الممكن تحويله يتراوح بين 10 و15 %“.

ومرافئ الغاز الطبيعي المسال في أوروبا طاقتها محدودة ولا يمكنها استيعاب إمدادات إضافية من الولايات المتحدة أو منتجين كبار آخرين في حال توقف إمدادات الغاز من روسيا.

وبدأت الدول الرئيسة المصدرة للغاز اجتماعاتها في العاصمة القطرية، الأحد الماضي، لبحث كيفية تلبية الطلب العالمي المتزايد مع تصاعد المخاوف في أوروبا بشأن إمدادات الغاز من روسيا في ظل الأزمة المحيطة بأوكرانيا.

وقال الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس والمتخصص في صناعة الغاز تييري بروس، إن المنتدى سيعيد على الأرجح تأكيد رسالته إلى أوروبا بأنها بحاجة إلى توقيع عقود طويلة الأجل لتأمين إمدادات مضمونة، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.