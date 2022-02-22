وزير البترول المصري: البنك الدولي سيتولى تمويل عمليات توريد الغاز إلى لبنان

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن البنك الدولي سيتولى تمويل عمليات توريد الغاز إلى لبنان لضمان الاستمرارية، مضيفا أن هناك توافقا سياسيا كبيرا للإسراع بالتنفيذ ومواجهة التحديات.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك حضره الوزير المصري إلى جانب كل من سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، والمهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، عقب القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتابع الوزير المصري الملا، قائلا إن هناك تقدما كبيرا في هذه الجهود ودعم الأشقاء في لبنان وتوريد الغاز لهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وحول الجوانب السياسية والتعاقدية في هذا الشأن، أكد الملا أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات واتفاقات على شروط التعاقدات بين كافة الأطراف المشاركة، وتم التوافق على شروط متوازنة لكافة الأطراف.

وأوضح الوزير المصري، أن هناك خط أنابيب موجودا بالفعل وهو خط الغاز العربي، وكان يتم استخدامه في الماضي لتوريد الغاز المصري إلى لبنان، ولكن توقفت هذه العمليات منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن العمل يجري حاليا مع الأشقاء في لبنان لعودة تصدير الغاز الطبيعي من خلال هذا الخط مرة أخرى، وأن هناك مستويات متعددة من التحديات في هذا الشأن مثل التحديات الفنية والتقنية في بعض مواقع خط الأنابيب نظرا لعدم استخدامه لفترة طويلة، ويتم العمل على حلها حاليا وسيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد الوزير الملا أن إنتاج بلاده من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلي ووجود فائض للتصدير، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها في مجال الغاز الطبيعي باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الانتقالية في ظل تمتع مصر بثروات غازية يمكن أن يتم استغلالها.

وحول الفرق بين ”منتدى الدول المصدرة للغاز“ و ”منتدى غاز شرق المتوسط“، أكد الملا أن المنتديين لديهما أهداف واحدة ولكن كامل أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز من الدول المنتجة للغاز الطبيعي والتي تمارس نشاط تصدير الغاز الطبيعي، بينما منتدى غاز شرق المتوسط يضم دولا منتجة ودولا مستهلكة ودول عبور.

ولفت الملا إلى أن الهدف من ”منتدى شرق المتوسط“ هو تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الاستفادة للجميع من هذه الثروات الغازية، وأن هدف مصر هو المشاركة بفاعلية في الاستفادة من الغاز الطبيعي والذي يعد وقود المرحلة الانتقالية نحو الطاقة النظيفة.

وأكد الوزير أن المشروعات التي يتم الاتفاق عليها وتنفيذها في الدول المجاورة هي شأن داخلي للدول وفقا لما تستلزمه اقتصادياتهم وأولوياتهم لا تتدخل فيه مصر طالما لا تتعارض ولا تمس سيادتها على ثرواتها ومياهها.