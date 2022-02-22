أعضاء: أوبك+ ملتزمة بإستراتيجيتها ولا حاجة لزيادة الإنتاج والتخزين النفطي

قالت العراق ونيجيريا، إن إستراتيجية مجموعة ”أوبك +“ المتمثلة بزيادة الإنتاج بشكل متدرج، تُعتبر كافية لتحقيق التوازن في السوق، وإنه لا داعي لأن تكون المجموعة أكثر تشددا.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية هذه القناعات العراقية والنيجيرية، التي قالت إن معظم دول أوبك+ تتشارك فيها، من أحاديث مندوبي الدول النفطية في جلساتهم الخاصة اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعاتهم في قطر بمؤتمر الغاز الطبيعي.

وأضافت أن هذا الموقف العام داخل أوبك+ بانتفاء الحاجة إلى رفع وتسريع ضخ النفط، يأتي مع توجه أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل وسط تفاقم التوتر بشأن أوكرانيا.

وفي قناعتهم أن ”إستراتيجية المجموعة المتمثلة في زيادة الإنتاج تدريجيًا كافية لتحقيق التوازن في السوق، ولا داعي لأن تكون المجموعة أكثر صرامة“، بحسب ذات التقرير.

يشار إلى أن تحالف ”أوبك+“ والذي يضم 23 دولة، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، سيلتئم في 2 آذار/ مارس، وسط شواهد على زيادة في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المجموعة مثل البرازيل وكندا، لكن التحالف لا يريد أن يرى أي زيادة في النفط المخزن تجاريًا حول العالم، بحسب وزير الطاقة العراقي إحسان عبد الجبار.

وفي حديث مع ”بلومبيرغ“ في قطر، حيث يحضر مؤتمر الغاز الطبيعي قال عبد الجبار، إن ”السوق ستنتج المزيد من النفط، لذلك نعتقد أنه ليست هناك حاجة للابتعاد عن الإستراتيجية المُقرّة داخل مجموعة أوبك+“.

وأضاف: ”لن نصنع أي زيادة في التخزين التجاري، سنؤمن كل الطلب من خلال توفير العرض اللازم“.

وسجل تقرير ”بلومبيرغ“ ارتفاع خام برنت 3.6% إلى 98.94 دولار للبرميل صباح اليوم في لندن، موسعًا قفزة هذا العام إلى 27%.

وجاءت مكاسب اليوم، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا مع خطط لإرسال ما أسماه ”قوات حفظ سلام“ إلى المنطقة في تصعيد دراماتيكي للصراع، علما أن روسيا أعلنت مكررا عدم وجود خطط لدخول أوكرانيا.