الرئيس الإيراني يدعو مصدري الغاز إلى عدم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة له خلال منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، إلى عدم الاعتراف بالعقوبات، التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران.

وقال عبر مترجم إن بلاده لديها احتياطيات غاز طبيعي مهمة وباعتبارها مصدرة وفي ضوء أمن الغاز الطبيعي ستكون قادرة على إيجاد حلول على المدى القصير.

وشدد الرئيس الإيراني على ”أنه يتعين على أعضاء هذا المنتدى ألا يعترفوا بالعقوبات مع أنه يرى أن العقوبات ليست فعالة في العالم الحالي“، مؤكدًا أن إيران لديها طاقة إنتاج غاز عالية لاستخدامها وللتصدير.

وأشار إلى أنه ”سنشهد زيادة في طاقة الصادرات من إيران“، مؤكدا أنهم ”مستعدون لتطوير وزيادة سبل التعاون في قطاع الغاز لاسيما مع قطر“، كما دعا الدول المصدرة للغاز لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات في الاستكشاف ونقل الغاز.

ووصل الرئيس الإيراني رئيسي، يوم أمس الاثنين، العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة بقمة الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد بالدوحة في الفترة بين 20 – 22 فبراير/شباط الجاري.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد ذكرت أن زيارة رئيسي، التي تستغرق يومين، تأتي بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مضيفة أن وفدين من البلدين سيوقعان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في اليوم الأول للزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيسي إلى دول الخليج.

وتأسس ”منتدى الدول المصدرة للغاز“ في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2008، كمنظمة حكومية دولية مقرها العاصمة القطرية الدوحة، تُعنى بوضع إطار لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينها.

ويهدف ”منتدى الدول المصدرة للغاز“ إلى وضع آلية لخلق حوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه بغرض تحقيق الاستقرار والأمن بالنسبة للعرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي على مستوى العالم، بحسب ما أوردته وكالة ”الأناضول“ في وقت سابق.

ويضم المنتدى في عضويته 11 دولة هي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا، وترنيداد وتوباغو، وفنزويلا، بينما تحمل دول أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات صفة عضو مراقب.