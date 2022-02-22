أمير قطر يعلن رفع إنتاج بلاده من الغاز المسال إلى 126 مليونا بحلول 2027

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر سترتفع إلى 126 مليون طن سنويًّا بحلول 2027، وفقًا لوكالة رويترز.

وجدد الشيخ تميم بن حمد، خلال افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، صباح اليوم الثلاثاء، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار ”الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة“، الدعوة إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، ومستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.

وذكر الأمير في كلمته ”نعمل على تطوير وزيادة إنتاجنا من الغاز المسال من 77 مليون طن سنويًّا إلى 126 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2027“.

ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول، يتقدمهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما يشارك عدد من رؤساء الحكومات والوفود العربية والأجنبية وكبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة.

ودعا الشيخ تميم منتدى الدول المصدرة للغاز إلى لعب دور في دعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة، كما جدد الدعوة إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء المنتجين والمصدرين لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.

وعلى هامش المنتدى، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي لرويترز إن إيران وروسيا وقطر لديها مخزونات غاز كبيرة، وذلك ردًّا على سؤال بشأن رؤيته للأسواق في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أوجي قبل أن يقاطعه أمن المؤتمر ”إيران وقطر وروسيا لديها مخزونات غاز كبيرة… المستقبل… لا أعرف كيف سيكون“.

ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار أكثر جدوى بين منتجي الغاز ومستهلكيه، من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

ويضم المنتدى 11 دولة عضوًا، هي: روسيا، وإيران، وقطر، والجزائر، ومصر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، كما يضم 7 دول أعضاء بصفة مراقب، هي: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، والإمارات.

وتبلغ حصة الدول الأعضاء كاملة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.