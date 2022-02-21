أسعار النفط تقفز بسبب تحذيرات جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في بداية التعاملات اليوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا ، مع توضيح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن روسيا ستواجه عقوبات إذا غزت جارتها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.4 في المئة إلى 94.88 دولار للبرميل في الساعة 2312 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت 95.00 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار أو 1.8 في المئة إلى 92.75 دولار للبرميل بعد أن سجلت 92.93 دولار للبرميل.

وقال فيفيك دار المحلل في بنك كومنولث في مذكرة ”إذا حدث غزو روسي كما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة ، فقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل“.

ويأتي الارتفاع بعد أن انخفضت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة الماضي 2.44 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 90.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على انخفاض 1.9 بالمئة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 89.37 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وأدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحد من الخسائر هذا الأسبوع.

وقال ستيفن برينوك من شركة بي.في.إم أويل: ”على الرغم من كل الأحاديث عن الحرب والصراع لا يزال اللاعبون في السوق غير مقتنعين، وربما يكون هذا هو السبب في أن علاوة المخاطر الجيوسياسية بدأت في التضاؤل“.

ووصل كلا العقدين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر أيلول 2014 يوم الإثنين لكن احتمال تخفيف العقوبات النفطية على إيران وضع الأسعار في مسارها نحو أول انخفاض أسبوعي في تسعة أسابيع.

لكن دبلوماسيين يقولون إن اتفاقا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية يحدد مراحل من الخطوات المشتركة لإعادة الجانبين إلى الامتثال الكامل وقد لا تشمل المرحلة الأولى إعفاءات من العقوبات النفطية.

وبالتالي يقول محللون إن هناك فرصة ضئيلة لعودة الخام الإيراني إلى السوق في المستقبل القريب لتخفيف شح المعروض حاليا.