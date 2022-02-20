منتجو النفط العرب يطالبون "أوبك+" بالالتزام باتفاق الإنتاج الحالي

قال وزراء النفط والطاقة العرب، اليوم الأحد، إن على ”أوبك+“ الالتزام باتفاقها الحالي، الذي يضيف 400 ألف برميل يوميًا إلى الإنتاج شهريًا.

واعتبر وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أنه ”من أجل مصلحة أسواق الطاقة بأكملها، يجب أن تظل أوبك+ ملتزمة بالاتفاق الحالي المستمر والمستدام“، بحسب وكالة ”رويترز“.

ويوم الأربعاء الماضي، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهو التكتل المعروف باسم ”أوبك+“، تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.

وقال بيرول في مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، إن ”هناك فرقًا كبيرًا بين الأهداف التي حددتها دول أوبك+ من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم“، مضيفًا أنه ”سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق هذه الفجوة، ونأمل بتوفير كميات أكبر للسوق“.

وفي الـ11 من شهر فبراير/ شباط الجاري، قالت وكالة الطاقة الدولية، إنه يمكن للسعودية والإمارات أن تساعدا بتهدئة التقلب في أسواق النفط إذا ضختا مزيدًا من الخام.

والإمارات، والسعودية منتجتا النفط، وصاحبتا أكبر طاقة إنتاجية فائضة، يمكنهما المساعدة في الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي أسهم بصعود الأسعار قبل أيام إلى نحو 100 دولار للبرميل، ما رفع التضخم عالميًا.

وذكرت الوكالة، التي مقرها العاصمة الفرنسية باريس في تقريرها الشهري عن النفط، أنه ”يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوَّض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات“.

وأضافت أن الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية قد تنخفض إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبًا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات.

وأشارت إلى أن ”المحادثات الدولية مع إيران يمكن أن ترفع العقوبات الأمريكية على صادرات البلاد إذا تكللت بالنجاح، مما يقلص شح المعروض، إذ سيعيد تدريجيًا 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني إلى السوق“.

وقالت توريل بوسوني رئيسة قسم أسواق النفط لدى الوكالة إن ”العرض والطلب يتجهان نحو التوازن، في الربع الأول من العام، لكن من المتوقع التحول إلى فيوض في الربع الثاني من العام أو النصف الثاني منه“.