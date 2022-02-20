رئيس الوزراء الإثيوبي يطلق عملية إنتاج الكهرباء في سد النهضة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، رسميّا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق، يوم الأحد، في مرحلة مهمّة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وبحسب وكالة ”فرانس برس“، أجرى أبيي برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، جولة في محطة توليد الطاقة، وضغَط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.

#آبي_أحمد يطلق عملية إنتاج الكهرباء في سد النهضة أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسميا عملية إنتاج الكهرباء من #سد_النهضة، في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.#إرم_اقتصاد #إثيوبيا pic.twitter.com/SALIvCvUml — إرم اقتصاد (@eremeconomy) February 20, 2022

وقال مسؤول خلال مراسم الافتتاح ”هذا السد العظيم بناه الإثيوبيون لكن ليس للإثيوبيين فحسب بل ليستفيد منه ،أيضا، أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة“.

وكان مسؤول في الحكومة الإثيوبية أعلن أمس السبت ”يوم الأحد ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد“.

ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافًا إقليميًّا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في العام 2011.

وتبدي دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، تخوفاتهما من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

وعلق الدكتور هشام بخيت، أستاذ مصادر المياه في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو فريق التفاوض المصري في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، على إعلان أديس أبابا بدء عملية إنتاج الكهرباء من السد يوم الأحد.

وقال الدكتور بخيت، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”تلك الخطوة تندرج تحت إطار التصرفات الأحادية التي دأبت عليها أديس أبابا“.

وحول تأثير تلك الخطوة على سقف المطالب المصرية خلال العملية التفاوضية مستقبلا، شدد بخيت على أن ”المطالب المصرية واحدة مهما حدث على الأرض“.

وأوضح أن ”مطالب مصر ثابتة، والإعلان الإثيوبي بشأن توليد الكهرباء يؤكد ما أشارت إليه مصر أخيرًا في أكثر من مناسبة بشأن إصرار إثيوبيا على التحركات الأحادية“.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.

ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مِرارا إثيوبيا على تأجيل خِططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا، في تموز/ يوليو الماضي، أنها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.

وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاواط، تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط.