الحكومة اللبنانية تناقش خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تتضمن زيادة الأسعار‎‎

تتضمن مسودة لإصلاح قطاع الكهرباء اللبناني، الذي أصابه الشلل ويُنظر إليه على أنه حيوي لمعالجة أزمة لبنان المالية، زيادة ”فورية“ في أسعار الكهرباء، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، واستثمار 3.5 مليار دولار لتأمين الطاقة على مدار 24 ساعة بحلول عام 2026.

وناقشت الحكومة الخطة، التي تحمل تاريخ فبراير شباط 2022 واطلعت عليها رويترز، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كان وزير الطاقة وليد فياض قد دعا الحكومة إلى الموافقة على المسودة الأسبوع المقبل قبل إجراء أول انتخابات برلمانية، منذ الانهيار المالي في 2019، في مايو/أيار. وكان قد قال في وقت سابق إنه سيتم رفع التعريفة عند إضافة المزيد من الكهرباء إلى الشبكة.