النفط في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية وسط آمال بارتفاع صادرات إيران

واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الجمعة وتتجه نحو انخفاض أسبوعي إذ طغى احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 90.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على انخفاض 1.9 بالمئة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 89.37 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وأدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحد من الخسائر هذا الأسبوع.

وقال ستيفن برينوك من شركة بي.في.إم أويل: ”على الرغم من كل الأحاديث عن الحرب والصراع لا يزال اللاعبون في السوق غير مقتنعين، وربما يكون هذا هو السبب في أن علاوة المخاطر الجيوسياسية بدأت في التضاؤل“.

ووصل كلا العقدين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر أيلول 2014 يوم الإثنين لكن احتمال تخفيف العقوبات النفطية على إيران وضع الأسعار في مسارها نحو أول انخفاض أسبوعي في تسعة أسابيع.

لكن دبلوماسيين يقولون إن اتفاقا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية يحدد مراحل من الخطوات المشتركة لإعادة الجانبين إلى الامتثال الكامل وقد لا تشمل المرحلة الأولى إعفاءات من العقوبات النفطية.

وبالتالي يقول محللون إن هناك فرصة ضئيلة لعودة الخام الإيراني إلى السوق في المستقبل القريب لتخفيف شح المعروض حاليا.

وكان وزير النفط الإيراني قد قال مطلع فبراير/شباط الجاري إن السوق العالمي في حاجة إلى زيادة في المعروض من النفط الإيراني، وإيران جاهزة للعودة للسوق.

وتحرص المصافي الآسيوية، التي كانت عادة مشتريا رئيسيا للنفط الإيراني، على استئناف الواردات من طهران إذا ما تم التوصل إلى اتفاق على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مما قد يمهد الطريق للمزيد من الإمدادات للأسواق العالمية ويحد من ارتفاع الأسعار، بحسب رويترز.

وأوقف أغلب المشترين من آسيا وارداتهم من النفط الإيراني في عام 2019 عندما أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وعاود فرض عقوبات على صادراتها من النفط.