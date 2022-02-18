انخفاض صادرات قطر من الغاز المسال بسبب تعطل أحد خطوط الإنتاج

قالت ثلاثة مصادر بصناعة الغاز في قطر، إن صادرات الغاز الطبيعي المسال من وحدة تسييل الغاز في ”رأس لافان“ تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تعطل أحد خطوط الإنتاج الضخمة بالمنشأة.

وقال أولومايد أجايي، وهو محلل بارز لسوق الغاز المسال، إن بيانات متوسط تدفقات صادرات الغاز الطبيعي المسال اليومية من رفينيتيف، أظهرت أن التدفقات انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقال مصدران إن خط الإنتاج رقم ستة في المنشأة خارج الخدمة بسبب أعمال صيانة غير مخطط لها، دون إضافة تفاصيل عن سبب التعطل.

وقال مصدر آخر إن من المتوقع أن يستمر توقف الخط عن العمل حتى أوائل آذار/ مارس المقبل.

وأشارت وكالة ”رويترز“ إلى أن شركة قطر للطاقة لم ترد على الفور على طلب للتعليق بعد ساعات العمل الرسمية وقبل عطلة نهاية الأسبوع في الخليج.

وبدأ الإنتاج من الخط الضخم المعروف باسم (الخط 6) في تشرين الأول/ نوفمبر 2010، وتبلغ طاقته 7.8 مليون طن سنويا.

وتواصلت الولايات المتحدة مؤخرا مع قطر، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، لإعادة توجيه بعض من إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال هاجمت روسيا أوكرانيا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو.

ومعظم إنتاج قطر مقيد بعقود طويلة الأجل لمشترين آسيويين في الأغلب لكنها ترسل شحنات أيضا إلى أوروبا.

وتخطط شركة قطر للطاقة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% من خلال العمل على توسعة حقل الشمال وهو مشروع من المتوقع أن يدخل الخدمة بحلول عام 2026.