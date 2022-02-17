"سوناطراك" الجزائرية و"سينوبك" الصينية توقعان اتفاقا لتخزين الغاز الطبيعي المسال

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، أن شركة الطاقة الوطنية ”سوناطراك“ وقعت عقدا مع مجموعة ”سينوبك“ الصينية بقيمة 25 مليار دينار (178.6 مليون دولار) لبناء مستودع لتخزين الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن المستودع الذي يبلغ حجمه 150 ألف متر مكعب سيقام في مرفأ سكيكدة.

وتخطط شركة النفط والغاز الجزائرية ”سوناطراك“ لزيادة صادراتها من الغاز المسال، من خلال تنفيذ عدة مشروعات وإبرام صفقات تمكنها من تلبية الطلب المتزايد على الوقود.

وقالت في بيان، إن العقد الذي تبلغ آجال إنجازه 40 شهرا، يتضمن إنجاز مشروع لتفكيك الخزانين الموجودين على مستوى المركب، كما يتضمن المشروع توفير تجهيزات وتركيبها من أجل ربط الخزان الجديد بنظام تحميل الغاز الطبيعي المميع للمشروع الجاري إنجازه للرصيف الجديد المخصص لتوسعة ميناء النفط لسكيكدة.

وبحسب سوناطراك، فإن المشروع سيسمح بضمان إزالة وتناوب السفن الناقلة للغاز الطبيعي المميع المخصصة للتصدير.

وبمجرد تسليمه، سيسمح هذا المشروع برفع سعة تخزين الغاز الطبيعي المميع لمجمع سوناطراك، وزيادة حجم عمليات إزالة السفن ذات الصلة.

وقالت ”سوناطراك“، في بيانها، ”إن المشروع سيرفع من سعة تخزين الغاز المسال للشركة، ويزيد من قدرات تعبئته“، مؤكدة ”أن إبرام العقد سيسمح بدعم قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال للشركة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها باعتبارها شركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال“.

ويأتي المشروع الجديد، في ظل مساعي الشركة لتعزيز قدراتها التصديرية، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، التي تعد المستورد الرئيس للغاز الجزائري.

وكان إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الجزائر، قد شهد خلال 2021، زيادة كبيرة بلغت نحو 14%؛ ووصل إلى نحو 26.3 مليون متر مكعب مقارنة بـ23.1 في عام 2020.

وسجلت صادرات سوناطراك زيادة في العام الماضي بنحو 18% مقارنة بعام 2020؛ إذ انتقلت من 80.7 مليون طن من النفط المكافئ نهاية 2020 إلى 95 مليون طن من النفط المكافئ في 2021.

كما نجحت في تأمين متطلبات السوق الوطنية التي بلغت 64 مليون طن من النفط المكافئ في 2021 بزيادة 9% مقارنة بسنة 2020.