النفط يهبط لكنه محاصر بين محادثات إيران وأزمة أوكرانيا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع دخول محادثات لإحياء اتفاق نووي مع إيران مراحلها الأخيرة، لكن التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا حد من الخسائر.

وانخفض خام برنت 1.26 دولار أو 1.3% إلى 93.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار بما يعادل 1.4 إلى 92.32 دولار للبرميل، وهبط الخامان بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ”في خضم المراحل النهائية“ من المحادثات غير المباشرة مع إيران التي تستهدف إنقاذ الاتفاق المبرم العام 2015، والذي يحد من أنشطة طهران النووية.

بدورها، قالت فرنسا أمس الأربعاء، إنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي سوى أيام، وإن الأمر الآن أصبح بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي، في حين طالبت طهران القوى الغربية بالتحلي بالواقعية.

وفي حين بدأ اتفاق جديد يلوح في الأفق، قالت كوريا الجنوبية إنها أجرت محادثات بشأن استئناف واردات الخام الإيراني وفك تجميد أصول إيرانية.

وكانت كوريا الجنوبية في السابق من أكبر المشترين للخام الإيراني في آسيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن متمردين مدعومين من روسيا اتهموا القوات الأوكرانية بقصف أراض يسيطرون عليها في انتهاك لاتفاقات تهدف إلى إنهاء الصراع في منطقة دونباس المتنازع عليها، ونفت أوكرانيا ذلك.

وأعلنت روسيا في وقت سابق هذا الأسبوع، سحبا جزئيا لقواتها، وهو ما قابله الغرب بالإشارة إلى استمرار حشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا.

وأمس الأربعاء، قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك“، برونو جان ريتشارد إيتوا، إنه لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط.

وأضاف إيتوا، الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة في الكونغو، بمؤتمر للطاقة في الرياض، أن ”قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع“.

وقال إن مهمة المنظمة هي ”استقرار السوق وتحقيق التوازن مع مراعاة أن إمدادات النفط الآن ليست كافية، وذلك لأن شركات النفط لا تستثمر بما يكفي“.

وأضاف: ”هناك ارتفاع سريع في الطلب وعلينا التعامل مع ذلك، علينا الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب“. لافتا إلى أن ”إنتاج النفط زاد خلال الأشهر الماضية، لكن لا تزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج“، وتساءل: ”كم من الوقت يحتاج إنتاج المزيد من الخام؟“.

وتابع قائلا: ”نحتاج التزاما من جميع الأطراف بشأن الإمدادات بما في ذلك البلدان غير الأعضاء في أوبك+، أعضاء المنظمة ملتزمون بزيادة الاستثمار وإنتاج المزيد من الخام لكن الأمر يستغرق وقتا“.