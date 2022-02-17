بيانات: شحنة مكثفات إيرانية وصلت إلى فنزويلا

أفادت بيانات لتتبع حركة السفن ووثيقة من شركة بأن شحنة حجمها 2.1 مليون برميل من المكثفات الإيرانية وصلت إلى المياه الفنزويلية هذا الأسبوع، إذ تنقل إمدادات إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية التي تديرها الدولة للاستخدام في تخفيف نفطها الثقيل جدا للتصدير.

وكانت فنزويلا وإيران اللتان تفرض عليهما الولايات المتحدة عقوبات قد أبرمتا العام الماضي عقدا لمبادلة المكثفات الإيرانية، وهي درجة خفيفة جدا من النفط، بالخام الفنزويلي الثقيل. وأثبتت المبادلة أهميتها في الإبقاء على إنتاج الشركة الفنزويلية وزيادة صادراتها.

وأشارت خدمة تتبع حركة السفن ”تانكرتراكرز.كوم“ إلى أن ناقلة الخام العملاقة دان التي ترفع العلم الإيراني وتشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة دخلت مرسى ميناء خوسيه الفنزويلي يوم ة أمس الأول (الثلاثاء).

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون لتتبع حركة السفن أن أجهزة الإرسال والاستقبال بالناقلة دان لا تزال متوقفة منذ أوائل كانون الثاني / يناير عندما عبرت خليج عمان حاملة شحنة نفط.

ولم ترد الشركة الفنزويلية ولا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وهي الشركة الأم لشركة الناقلات، حتى الآن على طلبات للتعقيب.

والناقلة هي ثاني سفينة إيرانية تفرغ شحنة هذا العام في فنزويلا بعد وصول ناقلة النفط العملاقة ستارلا في كانون الثاني / يناير، التي تملكها وتشغلها أيضا شركة الناقلات الإيرانية.

وفي العام الماضي، بادلت الشركتان الحكوميتان حوالي 4.82 مليون برميل من المكثفات مقابل 5.55 مليون برميل من الخام الثقيل، وهو ما نقلت سفن إيرانية معظمه.

ويشير برنامج للشركة الفنزويلية أةاطلعت عليه رويترز إلى أنه من المقرر أن تبدأ دان التفريغ في 22 شباط/ فبراير بعد انتهاء تفريغ ستارلا من مكثفات بمرفأ خوسيه.

وبدأت إيران في عام 2020 إرسال ناقلات وقود لفنزويلا للمساعدة في تخفيف نقص حاد في البنزين هناك. وتئن كل من إيران وفنزويلا تحت وطأة عقوبات أمريكية.

وترسل فنزويلا شحنات من وقود الطائرات إلى إيران مقابل واردات من البنزين تحتاجها، وذلك في إطار اتفاق مقايضة توصلت إليه شركتا النفط المملوكتان للدولة في البلدين.

وتخضع فنزويلا وإيران لعقوبات أمريكية شلت صناعة النفط في البلدين، لكنهما عززتا تعاونهما بزيادة التجارة الثنائية التي شملت حتى الآن النفط الخام والمكثفات ومكونات مصافي التكرير والذهب والمواد الغذائية.