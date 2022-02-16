كوريا الجنوبية وإيران تبحثان استئناف واردات النفط والإفراج عن أموال مجمدة‎‎

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن سيول أجرت محادثات مع طهران بشأن استئناف واردات النفط الخام والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الدولة الواقعة في شرق آسيا.

وكانت كوريا الجنوبية في السابق أحد أهم مشتري النفط الإيراني في آسيا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استؤنفت فيه مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في فيينا.

وجاء في بيان الوزارة: ”أعربنا عن أملنا في حل القضايا المتعلقة بالعقوبات مثل تحويل الأموال المجمدة عند الاتفاق على إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في المفاوضات الجارية الآن في فيينا“.

وأضاف البيان أن الجانب الإيراني شدد على أهمية التوصل إلى حل سريع لمسألة الأموال المجمدة.

ولم يتسن بعد التواصل مع مسؤولين إيرانيين للتعليق.

وذكر البيان أن إيران وكوريا الجنوبية بحثتا أيضا تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية بشرط رفع العقوبات إذا نجحت المفاوضات النووية في إحراز تقدم.

وفي السابق، كان مشترو النفط في كوريا الجنوبية يستوردون من إيران بالأساس المكثفات، وهي نوع خفيف للغاية من النفط الخام.

وعاودت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران عام 2018، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى عالمية كبرى، والذي وافقت بموجبه على وضع قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن حوالي سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة إن سول تحتجز الأموال ”رهينة“.

وأظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أمس الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت ما يصل مجموعه إلى 12.6 مليون طن من الخام في كانون الثاني/يناير، مقارنة مع 10.3 مليون طن قبل عام.

وتراجع التبادل التجاري الإيراني مع العالم من بينها كوريا الجنوبية بسبب انسحاب الولايات المتحدة خلال عهد ترامب، من الاتفاق النووي، مطلع آيار/مايو للعام 2018، وتشديد العقوبات على طهران.

يشار إلى أن المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، استؤنفت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد توقفها لأشهر، في أعقاب انتخاب الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو/حزيران الماضي.