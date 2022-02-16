إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن

كشفت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية شباط/ فبراير الجاري، حسب ما أوردت وكالة ”رويترز“.

وأضافت الوزارة أن الموافقة على المسار الجديد تمت، بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها، لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ”ليفياثان“ البحري الإسرائيلي، في حين يمد الحقل نفسه الأردن بالغاز.

وقالت الوزارة ”إن ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز، ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022″، مضيفة أنه ”من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة“.

وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار قد قالت أمس الثلاثاء: ”لا مشكلة إذا وجد الغاز الطبيعي الذي تصدره إسرائيل لمصر طريقه إلى لبنان“، البلد العدو منذ زمن بعيد والذي يعاني حاليا من أزمة طاقة.

وبالفعل، وقع لبنان اتفاقا مع الأردن يهدف إلى تخفيف النقص الفادح في الكهرباء وذلك من خلال نقلها عبر سوريا المجاورة، كما يتطلع إلى الحصول على الغاز من مصر.

وذكرت الحرار لراديو الجيش الإسرائيلي: ”هناك أزمة طاقة كبيرة في لبنان… لا يمكن لأحد أن يفحص الجزيئات ويعرف إن كان مصدرها إسرائيل أم مصر“.

وأضافت أنها إذا كانت صادرات الغاز الإسرائيلية ”ستجلب الهدوء إلى المنطقة فليس بوسعي الاعتراض عليها“.

وقال أميت مور الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية والاستثمارية الإسرائيلية إيكو إنيرجي، إن الممر المرجح لإمدادات الغاز إلى لبنان، بالنظر إلى شبكة خطوط الأنابيب الحالية، سيكون من ليفياثان إلى خط أنابيب يمر بإسرائيل إلى الأردن من مصر.

وقدر مور العائدات الإضافية للشركاء في ليفياثان بمئة مليون دولار سنويا إذا تم العمل بهذا الترتيب.

ورفضت شركة ديليك دريلينج، الشريك في ليفياثان، التعقيب.

وشاركت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، الإثنين، في مؤتمر منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة وسط ترحيب حار بها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وشارك في الملتقى ممثلون للعراق واليمن، الدولتين اللتين لا تربطهما علاقات مع إسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية.