"أوبك": لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط

قال برونو جان ريتشارد إيتوا رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك“، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط.

وأضاف إيتوا، الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة في الكونغو، بمؤتمر للطاقة في الرياض أن ”قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع“.

وقال إن مهمة المنظمة هي استقرار السوق وتحقيق التوازن مع مراعاة أن إمدادات النفط الآن ليست كافية، وذلك لأن شركات النفط لا تستثمر بما يكفي.

وأضاف: ”هناك ارتفاع سريع في الطلب وعلينا التعامل مع ذلك، علينا الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب.

ولفت إلى أن “ إنتاج النفط زاد خلال الأشهر الماضية لكن لا تزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج“، وتساءل: ”كم من الوقت يحتاج إنتاج المزيد من الخام؟“.

وتابع قائلاً: ”نحتاج التزاما من جميع الأطراف بشأن الإمدادات بما في ذلك البلدان غير الأعضاء في أوبك+، أعضاء المنظمة ملتزمون بزيادة الاستثمار وإنتاج المزيد من الخام لكن الأمر يستغرق وقتا“.