النفط يعوض خسائره رغم استمرار التوتر في أوكرانيا

عوضت أسعار النفط خسائرها، اليوم الأربعاء، في حين يقيم المستثمرون تصريحات متضاربة عن انسحاب محتمل لبعض القوات الروسية من حدود أوكرانيا، وسط نقص المعروض العالمي وانتعاش الطلب على الوقود.

وجرى تداول خام برنت بسعر 93.86 دولار للبرميل، في (الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش)، بارتفاع 62 سنتا، أي 0.6 بالمئة، بعد تراجعه 3.3 بالمئة الليلة الماضية، بعد أن أعلنت روسيا انسحابا جزئيا لقواتها من قرب أوكرانيا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92.64 دولار للبرميل، مرتفعا 62 سنتا، أي بنسبة 0.6 بالمئة بعد إغلاقه، أمس الثلاثاء، على انخفاض 3.6 بالمئة.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ أيلول/سبتمبر 2014 يوم الإثنين، فلامس سعر برنت مستوى 96.78 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولار للبرميل.

وقفز سعر خام برنت 50 بالمئة، والخام الأمريكي 60 بالمئة في العام 2021؛ إذ أدى تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى الضغط على المعروض.

وكانت أسعار النفط هبطت أكثر من ثلاثة بالمئة، أمس الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات، بعد أن قالت روسيا إن بعض وحداتها العسكرية تعود إلى قواعدها بعد أن أجرت تدريبات قرب أوكرانيا، وهو تحرك بدا أنه يستهدف تخفيف حدة التوتر بين موسكو والغرب.

ولم يتضح عدد الوحدات التي جرى سحبها بعدما حشدت روسيا حوالي 130 ألف جندي قرب الحدود مع جارتها.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، دفع تقرير لوكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء بشأن تحركات القوات النفط لتوسيع خسائره.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول الثلاثاء، منخفضة 3.2 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 93.28 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.39 دولار، أو 3.6 بالمئة، عند 92.07 دولار للبرميل.

وفي جلسة الإثنين، سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ أيلول/ سبتمبر 2014، إذ لامس برنت 96.78 دولار للبرميل، ووصل الخام الأمريكي إلى 95.82 دولار.

وقفز برنت 50 بالمئة في 2021، بينما سجل الخام القياس الأمريكي مكاسب بحوالي 60 بالمئة؛ إذ أثار تعافى الطلب من جائحة كوفيد-19 نقصا في المعروض.

ويراقب المستثمرون أيضا المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشان إحياء الاتفاق النووي بين طهران وقوى غربية، وهو ما قد يسمح بزيادة في صادرات النفط الإيرانية.

وتنتظر السوق أحدث تقارير أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن تظهر انخفاضا قدره 1.6 مليون برميل في مخزونات الخام التي هي عند أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.