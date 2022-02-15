مصر: "دراجون أويل" الإماراتية تحقق أول كشف بترولي في خليج السويس

قالت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركة ”دراجون أويل“ الإماراتية حققت أول كشف بترولي في خليج السويس.

وأضافت الوزارة أن الكشف يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاما، بمخزون متوقع نحو 100 مليون برميل.

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي الجروان رئيس شركة ”دراجون أويل“ الإماراتية، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر بمنطقة خليج السويس.

وخلال اللقاء أعلنت شركة دراجون أويل، ”المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن الاكتشاف البترولي الجديد الذي حققته في خليج السويس في مصر.

وبحسب بيان الوزارة المصرية، فإن مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان، مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية، ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً.

ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة ”دراجون أويل“ منذ أن أصبحت لاعبًا فعالا في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة ”بي بي“ البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

يذكر أن شركة ”فينترسال ديا“ أعلنت، في وقت سابق، أنها تنازلت عن ملكيتها في امتياز خليج السويس، ونقلت ملكية أسهمها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بعد 38 عاما من الإنتاج.

وأضافت الشركة الألمانية، في بيان لها، أن نقل ملكية الأسهم دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2022، مضيفة أن الخطوة تأتي في إطار خطة للتركيز على إنتاج الغاز الطبيعي.

وكانت هيئة ميناء ”سالونيك“ اليوناني قد وقعت في يناير الماضي اتفاقا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، يهدف لتعزيز أنشطة أعمالهما.

وقال ميناء سالونيك الواقع شمال اليونان، وهو منفذ رئيسي إلى البلقان، إن الاتفاق مع ميناء شرق وغرب بورسعيد شمال قناة السويس يشمل تبادل الخبرات، والعمل لزيادة تدفقات البضائع والركاب بين الميناءين.

وسينشىء الجانبان خطا بحريا للبضائع العامة والصب الجاف، وتطوير أنشطة الركاب ورحلات السياحة البحرية.

وقالت اليونان إن الاتفاق يخلق أيضا فرصا لتطوير التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للميناءين.