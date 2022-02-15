وزيرة الطاقة: لا مشكلة لدى إسرائيل في وصول صادراتها من الغاز إلى لبنان

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، اليوم الثلاثاء، إنه لا مشكلة إذا وجد الغاز الطبيعي الذي تصدره إسرائيل لمصر طريقه إلى لبنان، البلد العدو منذ زمن بعيد والذي يعاني حاليا من أزمة طاقة.

وبالفعل، وقَع لبنان اتفاقا مع الأردن يهدف إلى تخفيف النقص الفادح في الكهرباء وذلك من خلال نقلها عبر سوريا المجاورة، كما يتطلع إلى الحصول على الغاز من مصر.

وتنتج مصر الغاز الطبيعي لكنها لا تزال في احتياج إلى الواردات من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي. ويزود ليفياثان الأردن أيضا بالغاز.

وقالت وزيرة الطاقة لراديو الجيش الإسرائيلي: ”هناك أزمة طاقة كبيرة في لبنان… لا يمكن لأحد أن يفحص الجزيئات ويعرف إن كان مصدرها إسرائيل أم مصر“.

وأضافت أنه إذا كانت صادرات الغاز الإسرائيلية ”ستجلب الهدوء إلى المنطقة فليس بوسعي الاعتراض عليها“.

وقال أميت مور الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية والاستثمارية الإسرائيلية إيكو إنيرجي، إن الممر المرجح لإمدادات الغاز إلى لبنان، بالنظر إلى شبكة خطوط الأنابيب الحالية، سيكون من ليفياثان إلى خط أنابيب يمر بإسرائيل إلى الأردن من مصر.

من هناك سيمر الغاز شمالا عبر سوريا ثم إلى لبنان باستخدام (خط الغاز العربي).

وقدر مور العائدات الإضافية للشركاء في ليفياثان بمئة مليون دولار سنويا إذا تم العمل بهذا الترتيب.

ورفضت شركة ديليك دريلينج، الشريك في ليفياثان، التعقيب.

وشاركت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، الإثنين، في مؤتمر منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة وسط ترحيب حار بها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وشارك في الملتقى ممثلون للعراق واليمن، الدولتان اللتان لا تربطهما علاقات مع إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بإمكان تركيا وإسرائيل العمل سويا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وإن البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات تجري الشهر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام تلفزيونية تركية عن أردوغان قوله: ”الآن، ستكون هذه القضايا بإذن الله على جدول أعمالنا مع السيد هرتزوج أثناء زيارته تركيا“.

وطرد كل من البلدين سفيره من البلد الآخر في 2018 بعد خلاف مرير. وظلت العلاقات متوترة منذ أدانت تركيا احتلال إسرائيل للضفة الغربية وسياستها تجاه الفلسطينيين، بينما دعتها إسرائيل للتخلي عن دعمها لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وتعمل تركيا على إصلاح علاقاتها المتوترة مع القوى الإقليمية في إطار مسعى بدأ في 2020. وفي تهدئة واضحة بعد سنوات من العداء، قال أردوغان إن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف مارس/ آذار.