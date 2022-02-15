عودة القوات الروسية لقواعدها تخفض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوى في سبع سنوات لتصل إلى حوالي 94 دولارا للبرميل، وذلك بعد تقرير عن عودة بعض القوات في مناطق عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر بين موسكو والغرب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إنه بينما تستمر التدريبات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها، وبدأت في العودة إلى قواعدها.

وتراجعت أسعار خام برنت 2.35 دولار أو 2.4% لتصل إلى 94.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض الخام الأمريكي بواقع دولارين أو 2.1 % ليصل إلى 93.46 دولار للبرميل.

في وقت سابق كشفت وكالة الطاقة الدولية، أن الشح في سوق النفط العالمية أكبر من المتوقع بسبب الطلب المرتفع بشكل تاريخي.

ويشير تعديل بالرفع من جانب وكالة الطاقة الدولية، للطلب التاريخي على النفط، في تقريرها الشهري، إلى شح في السوق العالمية أكبر مما توقعته الوكالة سابقا.

وقالت الوكالة الدولية لرويترز ”نعتقد أن التوازن الأكثر إحكاما لعامي 2021 و 2022 منعكس بالفعل على سعر النفط والمنحنى المستقبلي“.