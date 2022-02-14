وزير الطاقة الأردني: بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان الشهر المقبل

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم الإثنين، لتلفزيون ”العربية“، إن بلاده ستبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان، في مارس/ آذار، بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.

ووقع الأردن ولبنان اتفاقا تدعمه الولايات المتحدة؛ يهدف لتخفيف نقص الكهرباء الذي يشل البلاد عبر نقل الكهرباء من خلال سوريا المجاورة.

وعلى نحو منفصل، قال الوزير إن الأردن سيدعو الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في منتصف العام الحالي.

وكان وزير الكهرباء اللبناني وليد فياض، قد قال إن لبنان والأردن وقعا نهاية الشهر الماضي، اتفاقا لتوصيل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وسيزود الاتفاق لبنان المحروم من الكهرباء بنحو 150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، و250 ميغاوات على مدار اليوم، وهو ما يوازي حوالي ساعتين كاملتين من استهلاك الكهرباء.

وتوصل كل من لبنان والأردن وسوريا، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن، إنه ”بعد مباحثات بناءة توصلنا إلى صيغة ملائمة كثيرا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة“.

وأضاف أن ”الصيغة تضمنت شروطا معززة جدا لقطاع الكهرباء لدينا، سواء من حيث كلفة الإنتاج أو من حيث كلفة الكهرباء أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية“، مؤكدا أن ”المشروع مغطى عبر قرض من البنك الدولي، وأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للمشروع“.

من جهته، قال الوزير صالح الخرابشة، في نفس المؤتمر، إنه ”تم التوصل إلى الصيغة النهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية الذي من خلاله سيتم تزويد لبنان باحتياجاته“.

وأضاف أن ”هناك قضايا فنية لا بد من العمل عليها في الشبكات لتكون جاهزة. أشقاؤنا في سوريا أكدوا أن العمل جار على هذا الموضوع“.

وأكد الخرابشة حينها أنه ”مع بداية العام الحالي ستنتهي أعمال الصيانة في الجانب السوري، وستكون الشبكة جاهزة“.

بدوره، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: ”بدأنا بإعادة تأهيل خط الكهرباء الرابط بين سوريا والأردن بتكلفة 5.5 مليون دولار“.

ويشهد لبنان، منذ نحو عامين، انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، شل قدرته على استيراد سلع حيوية، من أبرزها الوقود.

وانعكس شح المحروقات على مختلف القطاعات، من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.