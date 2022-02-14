وزير الطاقة الإماراتي: البنية التحتية للبلاد محمية جيدا من الهجمات

أكّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الإثنين، أن البنية التحتية للإمارات محمية بشكل جيد من الهجمات.

وقال المزروعي للصحفيين على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، إن الإمارات لديها بنية تحتية كهربية متنوعة وقدرات احتياطية.

ونفذت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في الأسابيع الماضية، سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، ضد الإمارات.

وفي سياق آخر، قال المزروعي، إن أسعار النفط ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا.

وأوضح بالقول: ”لا أعتقد أننا بحاجة للتصعيد أكثر مما قيل.. أنا في جانب المعسكر الذي لا يرى أن ذلك سيحدث“.

وأضاف: ”روسيا تقول مما نسمع إنها لا تضمر نوايا سيئة للقيام بشيء“.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو 1.6% إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.

وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تختلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق لدى أواندا في مذكرة: ”إذا… حدث تحرك للقوات.. فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار (للبرميل) بكل سهولة“.

وأضاف: ”ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة في ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا“.