ارتفاع قيمة صادرات البترول المصري إلى 13 مليار دولار خلال 2021

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن قيمة صادرات قطاع البترول المصري، ارتفعت العام 2021 إلى 13 مليار دولار.

وأضاف الملا، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ”إيجيبس 2022“ في القاهرة، أنه تم تحقيق الفائض في الميزان البترولي لأول مرة في العام 2021.

ولفت إلى التوجه لتوصيل الغاز الطبيعي، إلى 1.2 مليون وحدة سكنية للعام الثالث، ليكون لدى بلاده أكثر من 13 مليون وحدة ونصف مليون وحدة يصلها الغاز في حزيران/ يونيو المقبل.

وقال الملا، إنه تم تحويل 420 ألف سيارة في مصر، للعمل بالغاز، والعدد في زيادة.

وعلى مستوى محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي كشف الملا عن إنشاء 600 محطة بخلاف 400 جارٍ انتهاء تنفيذها، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بجانب التطوير المستمر في مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف أن ”منتدى مصر الدولي للبترول يشهد اهتماما عالميا كبيرا، تمثل في انضمام فرنسا كعضو، والولايات المتحدة والبنك الدولي بصفة مراقب“.

وأوضح الملا، أن ”منتدى غاز شرق المتوسط مثال لتحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة وجذب العديد من الجهات الدولية“.

من جانبه قال كريس هادسون، رئيس شركة ”دي.إم.جي إنرجي“، إن مصر لعبت دورًا جوهريًا وعالميًا في صناعة الطاقة في العام الماضي، ومن المتوقع خلال 2022 أن تجذب استثمارات كثيرة في هذا المجال، وهو ما يطرح تحديات يجب أن تجاوزها لتعزز هذه الصناعة“.

ويستضيف المؤتمر الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الإثنين، 11 وزيرًا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 19 مديرًا تنفيذيًا و8 أمناء عامين، بهدف مناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول الطاقي، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.