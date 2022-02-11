العقود الآجلة للخام الأمريكي تحقق أعلى سعر منذ سبتمبر 2014

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، الجمعة، إلى 94.66 دولار للبرميل، في أعلى سعر منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وفي وقت سابق من الجمعة، تراجعت أسعار النفط، حيث أذكى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة المخاوف بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة، في حين يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.6% إلى 90.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5% إلى 89.43 دولار للبرميل.

وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي: ”من المرجح أن تضع بيانات التضخم التي أعلنت أمس مزيدا من الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموما إلى حد ما“.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام.

وتتوقع أوبك زيادة في الطلب تصل إلى 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافيا قويا من الجائحة.

وأدى تعافٍ قوي للطلب من تبعات جائحة فيروس كورونا إلى شح إمدادات النفط العالمية، في وقت تحوم فيه المخزونات في مراكز الوقود الرئيسية حول العالم عند أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من شباط/ فبراير، لتنخفض إلى 410.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وكان محللون توقعوا، في استطلاع أجرته رويترز، زيادة قدرها 369 ألف برميل.

ومع ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، التي استؤنفت هذا الأسبوع. وقد يؤدي الاتفاق إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني، والتخفيف من شح المعروض العالمي.