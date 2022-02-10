صعود النفط مع تراجع المخزون الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن المحادثات مع إيران

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزون النفط الخام الأمريكي في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية التي قد تفضي إلى زيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية بسرعة.

وزاد سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة 34 سنتا أي 0.4 % إلى 91.89 دولار، عند الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أي 0.6 % إلى 90.20 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع من شباط/فبراير إلى 410.4 مليون برميل لتسجل أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته ”رويترز“ زيادة قدرها 369 ألف برميل.

وأوضحت بيانات الإدارة، أن إمدادات المنتجات النفطية الأمريكية التي تعد أفضل مؤشر للطلب بلغت 21.9 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة الماضية، بسبب قوة النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد.

غير أن المستثمرين يتابعون عن كثب نتيجة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية التي استؤنفت هذا الأسبوع. ومن المحتمل أن يؤدي التوصل لاتفاق إلى رفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ويخفف من حدة نقص الإمدادات العالمية.

وكان ناطق باسم الخارجية الأمريكية قال في وقت سابق، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ”بمتناول اليد“ شريطة إبرامه في الأسابيع المقبلة، خصوصا مع تسارع النشاط النووي الإيراني الذي قد يجعل العودة إلى مستوى اتفاق العام 2015 أمرا مستحيلا.

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إنّ المقترحات التي قدمتها ”الولايات المتحدة في فيينا ستحدّد متى يمكننا التوصّل إلى اتفاق“.

وأضاف أنّ تركيز طهران منصبّ على رفع العقوبات التي تعوق الاقتصاد الإيراني ”ولكنّ الولايات المتحدة اتخذت قرارا مختلفا في رفع العقوبات لقد حقّقنا تقدّما ملحوظا في فيينا ولا سيّما في مجال الضمانات، فالإطار العام للاتفاق المنتظر أصبح واضحا“.