رؤساء شركات نفط كبرى يحذّرون من ارتفاع أسعار الطاقة خلال السنوات المقبلة

قال رؤساء شركات كبرى للنفط والغاز إن المستهلكين ينبغي لهم أن يهيئوا أنفسهم لسنوات من أسعار الطاقة المرتفعة، وهو ما سيزيد الضغوط على الحكومات التي تسعى جاهدة للتغلب على تضخم جامح.

وشهدت أسعار النفط والغاز قفزات، خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة لتعافٍ سريع للنشاط الاقتصاد العالمي مع انحسار قيود كوفيد-19، وأيضًا تراجع الاستثمارات في إمدادات الطاقة الجديدة.

وفي حين أعلنت شركات للنفط والغاز عن أرباح وفيرة في 2021، فإن المستهلكين، خاصة في أوروبا، واجهوا زيادات حادة في فواتير البنزين، والتدفئة، والكهرباء، وهو ما دفع بدوره بضع حكومات لاستحداث دعم لتخفيف الضغط.

وقال باترك بويان الرئيس التنفيذي لمجموعة توتال إنيرجيز الفرنسية لإذاعة (آر تي إل): ”ليس لدي أخبار سارة أقدمها، وأسعار النفط ستبقى مرتفعة.“

وتضاعفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أكثر من 3 أمثال على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بعد أن سجلت مستويات قياسية، أواخر العام الماضي، وسط انخفاض في المخزونات الشتوية.

وقال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة (بي بي) لـ“رويترز“، أمس الثلاثاء: ”ما يمكننا أن نتوقعه هو تقلبات على مدار الأشهر والسنوات المقبلة“.

وكان لوني يتحدث بعد أن أعلنت الشركة البريطانية عن أعلى ربح سنوي خلال 8 أعوام، وهو ما أثار دعوات لأن تفرض الحكومة مزيدًا من الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في التعامل مع فواتير الطاقة.

وقال لوني إن أسواق النفط قد تشهد مزيدًا من الشح في الإمدادات هذا العام بما يبقي الأسعار فوق 90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014 .

وقال أندريه أوبيدال الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور النرويحية للنفط والغاز إنه يتوقع أن تبقى أسعار الغاز الأوروبية مرتفعة مع بقاء الطلب قويًا هذا العام.

وأضاف قائلًا: ”نحن نتوقع أن يستمر شح المعروض في سوق الغاز، ونتوقع استمرار التقلبات في أسعار الكهرباء.“

وأعلنت إكوينور، ثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد جازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، عن أرباح فصلية قياسية.

من جهة أخرى، قفزت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا ونصف العام، اليوم الأربعاء، بسبب نقص في المعروض ناتج عن إغلاق مصاهر في أوروبا، والصين، وسط تراجع في مخزونات المعدن.

وارتفعت أسعار المعادن الصناعية الأخرى مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول العالية المخاطر مما دفع أسواق الأسهم العالمية للصعود بقوة.

وسجلت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن 3272 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2008 .